Rezort vnútra: Občianske preukazy čakajú zmeny

Podľa návrhu nového zákona by mali deti do 15 rokov dostávať preukazy na prihlasovanie sa do elektronických služieb.

Bratislava 17. februára (TASR) – Nový zákon o občianskych preukazoch a preukazoch na prihlasovanie sa do elektronických služieb má vytvoriť predpoklady na spustenie elektronického zdravotníctva do praxe používaním elektronického dokladu. Pripomína to Ministerstvo vnútra (MV) SR v súvislosti s navrhovanými opatreniami, s ktorými ráta nový zákon. Legislatívny návrh už prešiel vnútrorezortným pripomienkovým konaním.



Podľa návrhu nového zákona by mali deti do 15 rokov dostávať preukazy na prihlasovanie sa do elektronických služieb. "Tento preukaz bude vizuálne identický s občianskym preukazom, avšak nebude obsahovať fotografiu držiteľa, nakoľko bude vydávaný z úradnej moci," informuje Ministerstvo vnútra (MV) SR prostredníctvom svojho tlačového odboru. Vyhotovený doklad bude automatizovane doručený na adresu pobytu zákonného zástupcu, bez potreby dostaviť sa na príslušný útvar.



Rovnaký postup navrhuje rezort aj v prípade občanov, ktorým boli vydané občianske preukazy s neobmedzenou dobou platnosti (vydávali sa do 30. 6. 2012 pre osoby staršie ako 60 rokov) a pre občanov starších ako 65 rokov, ktorí nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom. "Vyhotovený doklad sa bude taktiež automatizovane doručovať na adresu pobytu. Chceme tak seniorov ušetriť od povinnosti vymeniť si svoj v súčasnosti platný občiansky preukaz," dodáva ministerstvo.



Ďalším navrhovaným opatrením je možnosť požiadať o vydanie "plnohodnotného" občianskeho preukazu aj pre občana mladšieho ako 15 rokov. "Takýto občiansky preukaz plánujeme vydávať s obmedzenou platnosťou analogicky tak, ako sa v súčasnosti vydávajú cestovné doklady, teda pre deti do šesť rokov na dva roky a pre deti od šesť do 15 rokov na päťročné obdobie, keďže sa deťom do 15 rokov výrazne mení podoba tváre," ozrejmil rezort. Nakoľko pôjde o občiansky preukaz, bude možné ho rovnako použiť pri cestovaní v rámci Európskej únie a tiež do ďalších štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú.



V súvislosti s projektom elektronického zdravotníctva je potrebné postupne v termíne do 31. 12. 2021 dosiahnuť stav, aby bol každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území SR držiteľom občianskeho preukazu alebo preukazu na prihlasovanie sa do elektronických služieb. Po tomto dátume je pre občanov SR definovaný občiansky preukaz s čipom ako jediný autentifikačný prostriedok pre umožnenie prístupu k elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky občana.