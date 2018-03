Rezort vnútra obnoví vyplácanie výsluhových dôchodkov hasičom

Týka sa to hasičov, ktorí ukončili služobný pomer v priebehu rokov 2008 až 2010. Tie im budú doplatené aj spätne.

Bratislava 29. marca (TASR) – Ministerstvo vnútra po rokovaniach so Sociálnou poisťovňou rozhodlo, že obnoví vyplácanie výsluhových dôchodkov hasičom, ktorí ukončili služobný pomer v priebehu rokov 2008 až 2010. Tie im budú doplatené aj spätne.



Tejto skupine hasičov bolo umožnené poberať len jeden dôchodok a to buď starobný, alebo výsluhový, vysvetlila Silvia Keratová z tlačového odboru kancelárie ministra vnútra. "Na základe doterajších rokovaní sme rozhodli o obnovení vyplácania výsluhových dôchodkov, aj o ich spätnom doplatení," oznámila.



Hasičom, ktorí v tomto období ukončili služobný pomer, sa vyplácal výsluhový dôchodok, pokiaľ nepožiadali o priznanie starobného alebo predčasného starobného dôchodku. Vtedy im nárok na výsluhový dôchodok zanikol. Popri starobnom alebo predčasnom starobnom dôchodku im vznikal nárok na príplatok za štátnu službu k dôchodku.



Poberanie oboch dávok bolo podľa rezortu v zmysle platného zákona neoprávnené. V januári tohto roku im preto vyplácanie výsluhových dôchodkov pozastavilo. "Sociálna poisťovňa, s ktorou stále rokujeme, požiadala Najvyšší súd SR o zjednocujúce stanovisko v danej veci, keďže rozhodovacia prax v tejto veci nie je jednotná," uviedla Keratová.



Ministerstvo počká na toto stanovisko a na základe neho bude ďalej postupovať. "Do konečného vyriešenia situácie bude týmto hasičom doplatený výsluhový dôchodok aj za uplynulé tri mesiace.