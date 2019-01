Slovensko minulý rok poskytlo humanitárnu pomoc v hodnote 295 000 €

Slovensko sa podľa informácií MV SR opakovane podieľalo aj na pomoci Bosne a Hercegovine, v ktorej je množstvo utečencov.

Bratislava 20. januára (TASR) – Celková hodnota materiálnej humanitárnej pomoci poskytnutej Slovenskom do zahraničia, na realizácii ktorej sa podieľalo Ministerstvo vnútra (MV) SR v roku 2018, bola približne 295.000 eur. Jej najvýznamnejšia časť v podobe zdravotníckych prístrojov slovenskej výroby smerovala do irackých nemocníc. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytlo MV SR.



"Táto pomoc bola poskytnutá do Iraku, Indonézie, Kazachstanu, Bosny a Hercegoviny a Afganistanu," špecifikoval generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR Marián Dritomský. Ako dodal, pomoc je koordinovaná z európskej úrovne z generálneho riaditeľstva pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu.



EÚ na základe požiadavky postihnutých krajín koordinuje vysielanú pomoc z jednotlivých krajín, vysvetlil Dritomský s tým, že MV SR pri vysielaní pomoci úzko spolupracuje aj s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



Za najvýznamnejšiu označil Dritomský pomoc pre Irak. "Vyvážali sme tam zdravotnícke prístroje slovenskej výroby, ktoré boli veľmi potrebné pre niekoľko nemocníc v Iraku," priblížil a dodal, že slovenská strana v tomto prípade spolupracovala aj so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Vykládka pomoci sa realizovala priamo v sklade WHO v irackom Irbíle.



Pomoc v hodnote takmer 213.000 eur zahŕňala zdravotnícke anestéziologické prístroje a servoventilátory, elektrocentrály, elektrické ohrievače, prenosné postele, karimatky, spacie vaky, prikrývky a riad, ale aj detské stavebnice.



Slovensko sa podľa informácií MV SR opakovane podieľalo aj na pomoci Bosne a Hercegovine, v ktorej je množstvo utečencov. Pomoc vo výške viac ako 45 000 eur obsahovala stany, prikrývky, karimatky, spacie vaky a elektrocentrály, hygienické balíčky, lekárničky, detské oblečenie a hračky.