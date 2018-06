Organizácia Adra Slovensko pomáha ľuďom v núdzi 25 rokov

Na oslavách výročia si budú môcť prítomní vypočuť príhovory všetkých doterajších riaditeľov organizácie, ale tiež si pozrieť videá a fotografie z úspešných humanitárnych a rozvojových projektov.

Bratislava 16. júna (TASR) – Mimovládna organizácia Adra Slovensko, ktorá vzdeláva, poskytuje humanitárnu a rozvojovú spoluprácu či právnu pomoc, pomáha ľuďom v núdzi 25 rokov. Ako ďalej TASR informovala Boba Balúchová z organizácie, výročie svojej existencie oslavujú práve v sobotu 16. júna.



Oslavy výročia sa uskutočnia v Bratislave na Cablkovej ulici 3. Prítomní si budú môcť vypočuť príhovory všetkých doterajších riaditeľov organizácie, ale tiež si pozrieť videá a fotografie z úspešných humanitárnych a rozvojových projektov. Ľudia sa tiež budú môcť oboznámiť s aktuálnymi kampaňami či plánmi do budúcna. Zároveň ochutnajú slovenské a exotické jedlá, ktoré pripravia klienti z tzv. integračného programu Step 3. Záujemcovia si budú môcť pozrieť prenos z osláv od 10.00 h na stránke https://www.youtube.com/watch?v=HusieQOerVk.



"Za uplynulý rok sme toho v zahraničí stihli neskutočne veľa, zároveň sme viac začali pomáhať aj na Slovensku, a to v oblasti bezplatného psycho-sociálneho a právneho poradenstva. V západnej Keni sme v rámci sociálneho podnikania pomohli farmárom vypestovať a predať ďalšie úrody sezamu. Podporili sme ľudí, ktorí utiekli pred prenasledovaním či vojnou z Ukrajiny a zo Sýrie v snahe začať nový život na Slovensku,“ vysvetlil riaditeľ organizácie Daniel Kaba.



Pracovníci Adra Slovensko prispeli k budovaniu občianskej spoločnosti na Ukrajine, v Alžírsku, Gruzínsku či Albánsku. „Vyslali sme niekoľko dobrovoľníčok tam, kde ich bolo najviac treba. Som rád, že sa budem môcť o tieto a mnoho ďalších úspechov nášho tímu, nielen za uplynulý rok, ale za celých dvadsaťpäť rokov existencie osobne podeliť so zástupcami našich partnerov, klientov, donorov a podporovateľov,“ dodal Kaba.



Adra Slovensko mala v roku 2013 troch zamestnancov, v roku 2018 počet ľudí v tíme stúpol na dvanásť. V čase svojho vzniku, v roku 1993, mala rozvojová a humanitárna organizácia len riaditeľa a sekretárku.