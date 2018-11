Mimovládky vítajú zriadenie úradu na ochranu oznamovateľov korupcie

Zriadenie úradu odobrila v utorok (6.11.) vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Skalici v rámci schválenia návrhu novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Bratislava 7. novembra (TASR) - Vládou schválená novela zákona posilní podľa Nadácie Zastavme korupciu ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Gabriel Šípoš z Transparency International Slovensko novelu víta, treba však podľa neho zvýšiť osvetu a mať viac výsledkov.



Riaditeľka nadácie Zuzana Petková oceňuje, že kandidátov na šéfa novozriadeného úradu, ktorý má posilniť ochranu oznamovateľov korupcie, bude vyberať komisia zložená širokým spoločenským konsenzom. "Ako pozitívum vnímame aj zmenu, vďaka ktorej bude mať oznamovateľ informácie o trestnom konaní v prípade, na ktorý upozornil," priblížila pre TASR.



Podľa Šípoša len vylepšenie pôvodného zákona o ochrane oznamovateľov nestačí. "Návrh nového zákona vítame, doterajší naozaj nemal výsledky. V prvom rade bolo doteraz len málo nahlasovateľov, pretože veľká korupcia nebola skutočne vyšetrovaná a trestaná. Ak začne mať polícia a prokuratúra výsledky, stúpne aj ochota ľudí korupciu nahlásiť. Po druhé, politici musia prestať útočiť na nahlasovateľov a médiá, ako to bolo v prípade slovenského predsedníctva v Rade EÚ. A nakoniec, treba veľa investovať do osvety. Štyri roky po schválení súčasne platného zákona len polovica občanov vie, že nejaký existuje," povedal pre TASR Šípoš.



Ochranu oznamovateľov korupcie a protispoločenskej činnosti má posilniť a zefektívniť špeciálny úrad - nezávislý orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Jeho úlohou bude poskytovať ochranu oznamovateľom, kontrolovať dodržiavanie navrhovaného zákona, poskytovať odborné stanoviská a poradenstvo k aplikácii návrhu zákona, robiť osvetu v oblasti poskytovania ochrany tzv. whistleblowerom i poskytovať odmenu oznamovateľom. O svojej činnosti bude raz do roka predkladať správu Národnej rade SR.



Zriadenie úradu odobrila v utorok (6.11.) vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Skalici v rámci schválenia návrhu novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Návrh právnej úpravy tiež rozširuje definíciu závažnej protispoločenskej činnosti o trestné činy právnických osôb. Jej účinnosť sa navrhuje od 1. marca 2019.