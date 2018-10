Polícia potrebuje mladých ľudí, kadetmi by sa mohli stať po maturite

O novele zákona o policajnom zbore rokujú poslanci Národnej rady (NR) SR.

Bratislava 21. októbra (TASR) - Mladí záujemcovia o policajnú službu vo veku do 21 rokov sa môžu stať kadetmi. Bezprostredne po maturite by tak mohli získať vzdelanie už v rámci služobného pomeru. Informoval o tom v nedeľu riaditeľ tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR Jaroslav Taldík. O novele zákona o policajnom zbore rokujú poslanci Národnej rady (NR) SR.



"Po zvýšení vekovej hranice na prijatie do radov polície od 21 rokov sme prišli o skupinu mladých záujemcov. Potrebovali sme však získať zrelších a stabilnejších uchádzačov a predísť často sa vyskytujúcej fluktuácii mladých policajtov," povedala ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). Problém by mohla vyriešiť navrhovaná úprava zákona.



Podľa nej by sa mohol policajným kadetom stať bezúhonný občan SR po dovŕšení veku 18 rokov. Musí však mať ukončené stredoškolské vzdelanie a o prijatie do pracovného pomeru požiadať písomne. Prejsť by mal aj prijímacím konaním, ktoré má preveriť jeho znalosť slovenčiny, fyzickú zdatnosť a duševnú spôsobilosť.



"Policajt bude kadetom počas štúdia na strednej odbornej škole Policajného zboru v trvaní 12 mesiacov. Po jeho úspešnom ukončení maturitou a zložením služobnej prísahy, bude zaradený do výkonu služby priamo na policajnom útvare. Taktiež dostane uniformu s označením kadet a bude poberať minimálnu mzdu," doplnila Saková.



Kadeti by mali získať komplexnú teoretickú a praktickú prípravu na jednotlivé služby v polícii. Pri ich vzdelávaní by sa mal klásť dôraz najmä na kondičnú prípravu, streľbu, sebaobranu a odborné činnosti. Podľa Taldíka tak absolvujú základný policajný výcvik a teoreticko-praktickú prípravu zo služieb poriadkovej, dopravnej, hraničnej a cudzineckej polície. Získať by mali základy trestného, priestupkového a správneho práva. Do výučby kadetov má byť zahrnutá aj psychológia, komunikácia a etika v policajnej práci, ale aj odborná taktická, chemická príprava, civilná ochrana, pátracia akcia či topografia.