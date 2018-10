Rezort vnútra sa zapojil do zdravotníckeho poľného cvičenia v EÚ

Podujatie sa zameriava na výcvik zvládnutia mimoriadnej udalosti, ktorou je zemetrasenie a je spojené s cvičením v rámci projektu modulárnej poľnej nemocnice European Modular Field Hospital.

Bratislava 15. októbra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR sa zapája do najväčšieho zdravotníckeho poľného cvičenia v Európe s názvom EU Modex Romania, ktoré bude v Rumunsku. Informoval o tom hovorca MV SR Petar Lazarov.



"Cvičenie poskytuje jedinečnú príležitosť precvičiť postupy najmä pre lekárske a zdravotnícke moduly a národné a medzinárodné kapacity leteckej evakuácie – známe pod skratkou MEVAC (lekárska letecká evakuácia pomocou vrtuľníkov a lietadiel)," uviedol Lazarov.



Podujatie sa zameriava na výcvik zvládnutia mimoriadnej udalosti, ktorou je zemetrasenie a je spojené s plánovaným cvičením v rámci projektu modulárnej poľnej nemocnice European Modular Field Hospital. Do cvičenia sa MV zapája prostredníctvom spoločného projektu Slovenska, Nemecka a Rakúska s názvom EURACARE Flight & Shelter, ktorý predstavuje modul leteckej evakuácie z miesta zasiahnutého katastrofou.



V rámci scenára cvičenia zasahujú zúčastnené strany pri mimoriadnej udalosti v Rumunsku. Slovenský modul v rámci projektu EURACARE Flight & Shelter požiadali o nasadenie do akcie v Bukurešti na pondelok. Lietadlo Letky MV SR s posádkou a Asociáciou Samaritánov SR odletelo podľa plánu v pondelok dopoludnia z bratislavského letiska Milana Rastislava Štefánika. Podujatie sa skončí vo štvrtok (18.10.).



Na cvičení sa zúčastní aj Operačné a koordinačné centrum v Bruseli, vybrané národné kontaktné miesta pre CO a zastúpenie EU Komisie na čele s komisárom pre humanitárnu pomoc a krízový manažment Christosom Stylianidesom. Nasadené by mali byť v Bukurešti moduly z 30 štátov, vrátane expertov mechanizmu Únie na úseku civilnej ochrany, Európskej modulárnej poľnej nemocnice a ostatných lekárskych intervenčných kapacít.