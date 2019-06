Termín na obstaranie odevných kamier pre políciu je do konca júna

V sume má byť zarátaná aj konfigurácia a inštalácia technických zariadení. Ministerstvo zároveň žiada obstarávateľa o ocenenie služieb technického špecialistu.

Bratislava 9. júna (TASR) - Termín na predkladanie ponúk na obstaranie odevných kamier pre políciu predĺžili do konca júna. Pre TASR to povedala Petra Friese z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.



"Verejné obstarávanie na dodávku kamerových systémov určených nielen pre monitoring policajných zložiek, ale aj ochranu budov, verejných priestorov a súvisiacej infraštruktúry vrátane SW vybavenia a inštalácie, sa stále uskutočňuje. Vzhľadom na množstvo otázok od potenciálnych uchádzačov sme termín na predkladanie ponúk predĺžili do 26. júna," povedala Friese.



Predmetom zákazky má byť dodávka kamerových systémov určených pre monitoring policajných zložiek, ochranu budov, verejných priestorov a súvisiacej infraštruktúry. Okrem kamier, potrebnej techniky, káblov a konektorov zahŕňa zákazka aj všetky súvisiace licencie a služby zabezpečenia štvorročnej servisnej podpory dodávaných zariadení.



V sume má byť zarátaná aj konfigurácia a inštalácia technických zariadení. Ministerstvo zároveň žiada obstarávateľa o ocenenie služieb technického špecialistu.



Verejné obstarávanie rezort vnútra vyhlásil v novembri minulého roka. Z vestníka Úradu pre verejné obstarávanie vyplýva, že celková odhadovaná hodnota nákupu je viac ako 99,5 milióna eur bez DPH. Odevné kamery majú podľa rezortu slúžiť predovšetkým na monitorovanie a záznam práce policajtov.