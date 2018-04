LIEKY NA VÝNIMKU: MZ SR plánuje zrušiť spoluúčasť poskytovateľa

Po novom, ak držiteľ registrácie uvedeného lieku o to požiada, sa môže aj moderný liek, ktorý bol doteraz len na výnimku, dostať do tzv. kategorizačného zoznamu.

Bratislava 17. apríla (TASR) – Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) sa rozhodla zriadiť pozíciu pomyselného "styčného dôstojníka" pre pacientov a ich organizácie. O tejto zmene hovorila v utorok so zástupcami Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) SR.



Pacient je pre ministerku na prvom mieste a k tomu budú aj naďalej smerovať jej ďalšie kroky. "Našou úlohou je, aby pacienti boli liečení tým najlepším, čo k dispozícii máme," povedala na stretnutí s AOPP Kalavská.



Ministerstvo zdravotníctva má v pláne zrušiť päťpercentnú spoluúčasť poskytovateľa, ktorá bola pri niektorých liekoch na výnimku.



Vďaka legislatíve z dielne ministerstva zdravotníctva (MZ) budú mať pacienti k dispozícii nové moderné inovatívne lieky. "Po novom, ak držiteľ registrácie uvedeného lieku o to požiada, sa môže aj moderný liek, ktorý bol doteraz len na výnimku, dostať do tzv. kategorizačného zoznamu a byť pacientom k dispozícii na základe verejného zdravotného poistenia. Výrazne sa totiž zvýšila hranica na vstup do tzv. kategorizačného zoznamu," uviedla hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová. Farmakoekonomické posúdenie sa z 24-násobku priemernej mzdy zdvihlo až na 41-násobok, čo zjednodušene znamená, že na Slovensko sa konečne môžu dostať nové inovatívne lieky pre pacientov, ktoré sú hradené zdravotnými poisťovňami.



Do slovenských nemocníc príde čoskoro 7000 nových lôžok pre pacientov. Podľa slov Eliášovej, sa tak zlepšia podmienky na liečbu pacientov, ako aj pracovné prostredie pre zdravotníkov. V nemocniciach postupne pribúdajú aj nové CT prístroje. "Vďaka dvojkolovej aukcii MZ sa ich podarilo nakúpiť s výraznými úsporami a v niektorých prípadoch sa ceny oproti pôvodne ponúkaným podarilo znížiť až o 50 percent. Celkovo sa tak usporilo 13,5 milióna eur," povedala Eliášová.



Ministerstvo sa snaží o zlepšenie podmienok v nemocniciach aj finančnými príspevkami. Do zdravotníckych zariadení investuje napríklad prostredníctvom kapitálových výdavkov, v tomto roku je vyhradených približne 70 miliónov eur.