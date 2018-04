Rezort zdravotníctva nevylučuje debatu o lepších sesterských platoch

Ministerka Kalavská poukazuje, že si sestry váži a pracuje na systémových krokoch, ktoré by zatraktívnili podmienky na ich prácu a motivovali ich, aby postupne prichádzali do systému.

Bratislava 9. apríla (TASR) - Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) nevylučuje debatu o vyšších platoch sestier. Potvrdila, že rezort, ktorému šéfuje, sa aktuálne zaoberá otázkou ich lepšieho platového ohodnotenia.



Kalavská chce takisto pokračovať v rozširovaní ich kompetencií. Avizuje viac právomocí pre sestry v ambulanciách. "Tie už čoskoro budú môcť odstraňovať stehy po indikácii lekárom, tiež vyšetrovať krv pomocou jednoduchých diagnostických prístrojov, napríklad glukomeru, budú môcť vystaviť potvrdenie a správu súvisiacu s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti," povedala Kalavská.



Ministerka poukazuje, že si sestry váži a "pracuje na systémových krokoch, ktoré by zatraktívnili podmienky na ich prácu a motivovali ich, aby postupne prichádzali do systému". "Uvedomujem si, že v systéme chýbajú, tento problém je však v celej Európe," povedala.



Kalavská tvrdí, že počet chýbajúcich sestier na Slovensku klesá, rezort informuje, že v systéme ich chýba 2300. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) ale oponuje, hovorí, že ich chýba 15.000. SKSaPA Kalavskú kritizuje, pracovné podmienky sestier podľa komory nesvedčia o zlepšení kondície zdravotníctva. "Mala by asi chodiť viac do terénu a lepšie počúvať ministerskú sestru," napísala komora v písomnom stanovisku.



Kalavská sa ale bráni. "Rezort zvýšil kompetencie zdravotníckym asistentom, aby dokázali odbremeniť sestry od náročnej práce, sestrám sa takisto upravili kompetencie podľa vzdelania a ich odbornej spôsobilosti," povedala. Tiež upozornila, že na lepšie pochopenie potreby sestier zriadili na MZ práve post ministerskej sestry, ktorá spolupracuje na tvorbe legislatívy v oblasti ošetrovateľstva. "Medzi kľúčové ciele patrí tento rok zákon o dlhodobej zdravotnej starostlivosti," vysvetlila Kalavská.



Sestry môžu po novom v nemocniciach na základe posúdenia potreby lekárom podávať pacientom niektoré lieky na tlmenie bolesti. Po novom sú rozdelené do viacerých kategórií. Ide o základnú sestru (s bakalárskym vzdelaním), sestru so špecializáciou, sestru s pokročilou praxou a sestru manažérku.



Tie s pokročilou praxou môžu od apríla predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky. "Je to niekoľko stoviek pomôcok, zoznam je presne zadefinovaný a ide o výrazný posun oproti minulosti," povedala Kalavská s tým, že sestry s pokročilou praxou (vysokoškolské vzdelanie a päť rokov praxe) majú od tohto roka garantovaný 1,00-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve vypočítanej Štatistickým úradom dva roky spätne.



Sestry zmeny v priebehu roka uvítali, no mali voči nim výhrady. Kompetencie im podľa ich slov rozšírili nedostatočne, post ministerskej sestry má podľa komory takisto nedostatok právomocí, z tohto postu preto mala podľa SKSaPA odísť Tatiana Hrindová. Pri sestre s pokročilou praxou by si zase vedeli predstaviť vyšší koeficient.



"Momentálne finalizujeme nariadenie vlády, na základe ktorého budú môcť zdravotnícki asistenti študovať odbor ošetrovateľstva a v budúcnosti tak vykonávať povolanie sestry. Spolu s rezortom školstva pracujeme na zavedení štipendií pre študentov ošetrovateľstva, ktoré by mali byť realitou už v tomto roku," dodala Kalavská s tým, že počet študujúcich sestier začal na Slovensku po rokoch stagnácie opäť narastať.