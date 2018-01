Na parkoviskách štátnych nemocníc sa bude môcť bezplatne parkovať

Drucker od júla minulého roka prikázal nemocniciam prijať nové podmienky parkovania. Pre pacientov je na štyri hodiny zadarmo, pre návštevy dve.

Bratislava 23. januára (TASR) - Na parkoviskách štátnych nemocníc sa bude môcť naďalej bezplatne parkovať. Potvrdilo to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.



Rezort to skonštatoval po tom, čo vyhodnotil dotazníky z jednotlivých nemocníc, v ktorom mali uviesť skúsenosti s touto novinkou zavedenou od leta minulého roka.



"Nateraz bezplatné parkovanie ostáva v platnosti," povedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová s dôvetkom, že MZ sa momentálne bližšie zaoberá tým, ako manažmenty jednotlivých nemocníc tento príkaz ministra zaviedli do praxe.



O prehodnotenie otázky bezplatného parkovania vyzvala ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) koncom minulého roka Slovenská parkovacia asociácia (SPA). Takéto riešenie označila za nesystémové, chýbala jej regulácia, parkoviská v areáloch podľa nej kapacitne nepostačovali. Drucker potom pripustil, že s bezplatným parkovaním sú problémy a že je ochotný diskutovať o zmene.



Na to sa však ozvali aktivisti z iniciatívy Hore bez rampy. Druckerovi vyčítali, že voči "takýmto tlakom nie je imúnny" a žiadali ho o "pevný a zásadový postoj". Na výhrady SPA reagovali aktivisti tým, že nie všade sa kontroluje, či v areáli naozaj parkujú pacienti.



Drucker od júla minulého roka prikázal nemocniciam prijať nové podmienky parkovania. Pre pacientov je na štyri hodiny zadarmo, pre návštevy dve. Príkaz sa týkal štátnych nemocníc, nie všade sa ho už podarilo zrealizovať.