Rezort zdravotníctva: SR sa odvolá voči verdiktu Súdneho dvora EÚ

Z rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vyplýva, že všetky zdravotné poisťovne majú mať rovnaké podmienky na podnikanie.

Bratislava 21. marca (TASR) - Slovensko sa odvolá voči verdiktu Súdneho dvora Európskej únie (EÚ) v Luxemburgu, potvrdilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Ide o podnet súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Union ZP vo veci nedovolenej štátnej pomoci v prípade Spoločnej zdravotnej poisťovne a Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP).



"Budeme spolupracovať pri príprave odvolania," povedala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Štát sa v tejto veci sústredí na argumenty procesnoprávneho charakteru. Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ má totiž podľa MZ "svoje konzekvencie nielen na území Slovenska, ale aj na území všetkých členských krajín EÚ".



Z rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vyplýva, že všetky zdravotné poisťovne majú mať rovnaké podmienky na podnikanie. "Čím de facto zrušil pôvodné rozhodnutie Európskej komisie (EK), ktorá sa dávnejšie odmietla zaoberať podnetom, že slovenské orgány opakovane nepovolene pomohli štátnym zdravotným poisťovniam," vysvetlil nedávno manažér PR odboru Dôvery Branislav Cehlárik. Vec sa zrejme vráti späť na EK, predpokladá vedenie Dôvery s tým, že "verí, že EK svoje pôvodné stanovisko prehodnotí".



Rozhodnutie súdu v Luxemburgu prišlo v čase, keď rezort zdravotníctva avizoval dofinancovanie vlastného záporného imania štátnej VšZP sumou 45 miliónov eur s dôvetkom, že poisťovňa s nimi nebude môcť narábať bez súhlasu ministerstva. Rezort po informácii Súdneho dvora EÚ deklaroval, že jeho plán je stále platný. Problém s vlastným imaním má VšZP pre vysokú stratu, do ktorej sa dostala pre nedostatočnú tvorbu technických rezerv. Plní preto ozdravný plán.



Pred dofinancovaním VšZP v tomto čase varoval ministerstvo Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). "A to aj vzhľadom na rozsudok európskeho súdu, po ktorom môže byť selektívne dotovanie VšZP zo strany štátu posúdené ako nepovolená štátna pomoc," napísali predstavitelia inštitútu na Facebooku. Podľa INEKO by mal rezort počkať aspoň do rozhodnutia EK, ktorá bude celú vec riešiť.