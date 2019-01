Rezort zdravotníctva chce nový typ záchraniek na prepravu pacientov

Podľa rezortu by nový typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby bol určený najmä na neodkladnú prepravu pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami.

Bratislava 21. januára (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce zriadiť nový typ ambulancie zdravotnej záchrannej služby, ktorá by prepravovala pacientov. Novelou zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v zdravotníctve rezort reaguje aj na sťažnosti slovenských pacientov, ktorým sa nepáči používanie starých vozidiel či neetické správanie niektorých súkromných poskytovateľov taxi služieb.



Podľa MZ by nový typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby bol určený najmä na neodkladnú prepravu pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami. "Ide teda o posilnenie siete v prospech pacientov pri zabezpečení neodkladnej zdravotnej starostlivosti," priblížila pre TASR hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.



Tieto ambulancie budú podľa hovorkyne MZ SR prioritne vykonávať neodkladnú prepravu, ale zároveň v prípade potreby budú na pokyn operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby vysielané aj na zásah, a to vtedy, ak nebude k dispozícii iná ambulancia záchrannej zdravotnej služby, alebo v prípade výskytu udalosti s hromadným postihnutím osôb.



Ako Eliášová podotkla, prax ukázala, že je potrebné zriadiť ambulanciu dopravnej zdravotnej služby, pretože doprava zo zdravotníckych zariadení v súčasnosti je zabezpečená na základe voľnej živnosti - takáto úprava je potrebná aj vo vzťahu k nakladaniu s osobnými údajmi pacientov.



Výberové konania a povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby by mali spadať pod Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Zriadenie takejto ambulancie by znamenalo zrušenie dopravy ako služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.



Legislatívny návrh má tiež sprísniť podmienky na vydanie povolenia pre Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu. Novela zákona chce upraviť aj vykonávanie medicínskych letov letúnom, ktoré sú nevyhnutné v prípade neodkladnej prepravy pacienta na transplantáciu, ako aj celého transplantačného tímu.



V prípade schválenia by novela mala byť účinná od druhej polovice mája.