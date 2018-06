Rezort zdravotníctva:O 16 bodov ambulantných pohotovostí nie je záujem

Systém fungovania lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) sa mení od júla, po novom pôjde o Ambulantnú pohotovostnú službu (APS).

Bratislava 29. júna (TASR) - Bez organizátora je zatiaľ 16 bodov ambulantných pohotovostí. Ich prevádzka je tak od júla, kedy majú fungovať po novom, aktuálne zabezpečená na vyše 88 percent siete. Vyplýva to z počtu organizátorov, ktorí si od ministerstva zdravotníctva prevzali povolenia a poverenia na ich prevádzkovanie.



Organizátor chýba ambulantným pohotovostiam pre dospelých v Detve, Gelnici, Krupine, Poltári, Stropkove, Turčianskych Tepliciach, a Žarnovici. Nemajú ho ani ambulantné pohotovosti pre deti a dorast v Bánovciach nad Bebravou, Dubnici nad Váhom, Malackách, Revúcej, Veľkom Krtíši. V Zlatých Moravciach a Lučenci chýba organizátor pre oba typy pohotovostí.



Systém fungovania lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) sa mení od júla, po novom pôjde o Ambulantnú pohotovostnú službu (APS). Ministerstvo ubezpečuje, že napriek doterajšiemu neobsadeniu niektorých bodov dostupnosť zdravotnej starostlivosti zostane zachovaná a pohotovostí bude viac ako doteraz.



Zmeny v ich fungovaní boli podľa rezortu nevyhnutné, dlhodobo ich žiadali aj lekári. Celkovo má byť 75 ambulantných pohotovostí pre dospelých a 61 ambulantných pohotovostí pre deti a dorast v pevnej sieti. V prvom kole výberového konania na organizátorov sa ich podarilo vybrať pre 40 percent siete, do konca júla trvá druhé kolo. Dovtedy niektorých organizátorov ministerstvo prevádzkovaním bodov poverilo.



Pevná sieť bude cez pracovný týždeň fungovať od 14.00 h do 22.00 h, v súčasnosti je LSPP otvorená do rána. "Chceme zdôrazniť, že v prípade akútnej zmeny zdravotného stavu je k dispozícii posádka ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Ambulantná pohotovostná služba je len akousi predĺženou rukou štandardných ordinačných hodín klasickej ambulancie všeobecného lekára či pediatra pri život neohrozujúcej náhlej zmene zdravotného stavu," zhrnula hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.