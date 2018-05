Plné sumy liekov na výnimky by sa mali platiť v ojedinelých prípadoch

Rezort zdravotníctva to potvrdil v reakcii na zmeny podmienok ich preplácania z verejného zdravotného poistenia, ktoré tento týždeň odobril parlament. Ešte ich musí odobriť prezident.

Bratislava 20. mája (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva súhlasí, že zdravotné poisťovne by mali mať možnosť uhradiť za niektoré lieky na výnimku celú sumu. Potvrdilo to v reakcii na zmeny podmienok ich preplácania z verejného zdravotného poistenia, ktoré tento týždeň odobril parlament. Ešte ich musí odobriť prezident.



"Zo skúseností od januára vieme, že predsa len existujú prípady hodné osobitého zreteľa, v ktorých by mala mať poisťovňa možnosť uhradiť celú sumu lieku na výnimku. Ide o naozaj ojedinelé prípady," reagovala pre TASR hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



Po tom, čo sa najprv podmienky preplácania liekov na výnimky do konca roka zjemnili, parlament v stredu (16.5.) odsúhlasil pozmeňujúce návrhy zdravotníckeho výboru, ktoré umožňujú zdravotným poisťovniam platiť za takéto lieky aj od budúceho roka ich plnú cenu. Rovnako sa zruší päťpercentná spoluúčasť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na liečbu.



"Ministerstvo zdravotníctva pristúpilo k uvedenej zmene na základe ďalšej odbornej diskusie k uvedenej problematike. Čo sa týka päťpercentnej spoluúčasti, lekári sa jej nemuseli obávať ani teraz. Ak totiž predpísali liek na výnimku, ktorý neprešiel kategorizáciou len z dôvodu efektívnej nákladovosti, inými slovami, že liek je účinný na danú diagnózu, ale nesplnil ekonomické kritéria na vstup do kategorizačného zoznamu, v takom prípade neplatil poskytovateľ žiadnu spoluúčasť," uviedla Eliášová.



Na lieky na výnimku platia od začiatku roka limity, koľko maximálne z ich ceny môžu zdravotné poisťovne uhradiť. Poslanci najprv vo februári odsúhlasili, že tento rok to ešte vo výnimočných prípadoch môže byť viac ako 90 až 75 percent z ceny. Vo výnimočných prípadoch tak tomu má byť aj naďalej. Na rozdiel v cene majú dať inak farmafirmy zľavy podobne, ako je to v iných európskych krajinách.



V prípade liekov na výnimky nejde o bežné lieky, ale o tie, ktoré nesplnia podmienky vstupu do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia, prípadne výrobcovia o vstup nepožiadajú. Často ide o drahú inovatívnu liečbu rakoviny, neurologických, kardiovaskulárnych či zriedkavých ochorení.



Štát však menil aj samotné podmienky pre vstup liekov do systému úhrad, vďaka čomu ich má splniť viac liekov. Zmeny presadil exminister Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Ministerstvo podľa Eliášovej aktuálne posudzuje vyše 50 žiadostí držiteľov registrácie liekov o vstup do kategorizačného zoznamu.



"Práve vďaka spomínanej legislatíve je tu možnosť na to, aby moderné inovatívne lieky boli dostupné na základe verejného zdravotného poistenia a pacienti neboli odkázaní na výnimky zo strany zdravotných poisťovní. Cieľom je motivovať výrobcov liekov, aby sa snažili svojou cenovou politikou o to, aby ich liek prešiel štandardným kategorizačným procesom, pretože to považujeme za najviac transparentný spôsob, ako by sa mali lieky dostávať k pacientom. Slovenský spôsob kategorizácie patrí medzi najtransparentnejšie v Európe," zhrnula Eliášová.