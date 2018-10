Rezort zdravotníctva: Problémy nielen vnímame, ale aj riešime

Uvedomuje si aj personálne otázky týkajúce sa ambulantného sektora. Preto sa pri vyjednávaniach snažil zabezpečiť prostriedky aj na zvýšenie miezd sestier a stredného zdravotného personálu.

Bratislava 9. októbra (TASR) - Rezort zdravotníctva veľmi pozorne vníma problémy slovenského zdravotníctva a postupne ich rieši. Uvedomuje si aj personálne otázky týkajúce sa ambulantného sektora. Preto sa pri vyjednávaniach s rezortom financií snažil zabezpečiť prostriedky aj na zvýšenie miezd sestier a stredného zdravotného personálu v ambulanciách. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



"Aby sa tieto prostriedky aj reálne dostali na výplatné pásky ambulantných sestier, bude MZ SR iniciovať podpis memoranda, ktoré by podpísali zdravotné poisťovne a zástupcovia ambulantných poskytovateľov. Jeho obsahom bude, aby finančné prostriedky skutočne vyplatili sestrám," priblížila. Reagovala tak na tvrdenie Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR, ktorá žiada pre ambulantný sektor zvýšenie prostriedkov rozpočtovaných na ambulantnú starostlivosť o 20 percent.



Ministerstvo sa snaží o "omladenie" ambulantného sektora aj prostredníctvom rezidentského programu. Eliášová tiež uviedla, že na ambulantnú sféru vynakladá SR ročne približne štvrtinu celkových výdavkov na zdravotníctvo. Pre budúci rok to predstavuje sumu takmer 1,2 miliardy eur.



Hovorkyňa tiež pripomenula, že zdravotné poisťovne pravidelne zvyšujú platby pre ambulantný sektor. "Len samotná Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) zvýšila od roku 2014 platby pre ambulantný sektor o 27 percent, takisto VšZP zrušila limity pre lekárov špecialistov, čo v konečnom dôsledku predstavuje aj viac peňazí pre ambulancie," reagovala Eliášová.



Ministerstvo pripomína, že v budúcom roku pôjde do ambulantnej zdravotnej starostlivosti iba na zvýšenie miezd o 50 miliónov eur viac ako v tomto roku. Táto suma zahŕňa napríklad aj ambulantnú pohotovostnú službu, ale aj záchrannú zdravotnú službu.



"Ministerstvo zdravotníctva zároveň intenzívne pracuje na novom Katalógu zdravotných výkonov, čo v praxi prinesie komplexné precenenie výkonov v ambulantnej sfére. Navyše aktuálne realizuje prehodnocovanie siete ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Aj tieto kroky prinesú do ambulantného sektora viac peňazí," doplnila Eliášová.