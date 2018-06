Rezort zdravotníctva uvažuje o povinnom očkovaní proti HPV

Šéfka rezortu potvrdila, že zámerom je, aby sa na konci roka už za vakcínu neplatilo.

Bratislava 3. júna (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva chce do konca roka vyriešiť otázku očkovania proti infekciám vyvolaným ľudskými papilomavírusmi (HPV) na Slovensku. Zvažujú sa dva varianty, a to zavedenie povinného očkovania alebo plná úhrada vakcíny s dobrovoľnou možnosťou vakcinácie, priblížila šéfka rezortu Andrea Kalavská (nominantka Smer-SD).



Očkovanie ako lekár so skúsenosťami s infekčnými tropickými chorobami považuje za extrémne dobrý nástroj prevencie. "Môžeme byť vďační, že na svete existuje vakcína, ktorá dokáže ochrániť určitú populáciu pred určitým typom onkologického ochorenia," skonštatovala Kalavská. Potvrdila, že zámerom je, aby sa na konci roka už za vakcínu neplatilo.



Slovensko patrí v rámci krajín Európskej únie medzi niekoľko posledných, kde vakcína nie je plne uhrádzaná zdravotnými poisťovňami. Pracovná skupina pre imunizáciu, ktorá je poradným orgánom Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, odporúča zavedenie povinného očkovania.



"Očkovanie proti HPV by sa malo vykonávať vakcínou, ktorá je určená proti čo najväčšiemu počtu typov HPV. Cieľom je dosiahnuť pokrytie čo najširšieho spektra populácie, čo môže poskytnúť významný benefit v prevencii HPV infekcií," uviedla Jozefína Kaššová z komunikačného referátu ÚVZ SR.



V prípade, ak by sa nepristúpilo k zavedeniu povinného očkovania proti HPV, ale ponechalo by sa na dobrovoľnosti, mala by byť podľa odborníkov zabezpečená plná úhrada vakcín proti HPV infekcii registrovaných v SR.



Na Slovensku sú v súčasnosti čiastočne zo zdravotného poistenia hradené dve vakcíny proti papilomavírusom. Ide o Silgard, kde je podľa kategorizačného zoznamu úhrada zdravotnej poisťovne 6,29 eura a doplatok pacienta 100,22 eura a Cervarix s úhradou zdravotnej poisťovne 6,29 eura a doplatok pacienta 56,11 eura. Súkromné zdravotné poisťovne ju v rámci benefitov pre poistencov hradia vo väčšom rozsahu.



"Všeobecná zdravotná poisťovňa hradí vakcínu proti HPV vírusu v zmysle podmienok úhrady uvedených v zozname kategorizovaných liekov. Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať u dievčat v 13. roku života, ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti infekciám, ktoré sú spôsobené onkogénnymi humánnymi papilomavírusmi. Vakcína sa hradí len u dievčat," povedala hovorkyňa štátnej poisťovne Viktória Vasilenková.



Dôvera záujemcom na vakcínu prispeje. "Pokiaľ je očkovanie proti vírusu HPV na predpis lekára, hradíme ho čiastočne podľa platnej kategorizácie. Naši poistenci si následne môžu uplatniť vrátenie doplatkov za vakcínu v rámci výhody 200+200. Pokiaľ sa poistenci chcú chrániť vakcínou aj bez predpisu lekára, poskytujeme príspevok vo výške od 30 do 70 percent z ceny vakcíny," ozrejmil PR špecialista poisťovne Matej Štepianský.



Union zdravotná poisťovňa poskytuje dievčatám vo veku 13 až 15 rokov 50-percentný príspevok na obe vakcíny, chlapcom vo veku 13 až 15 rokov 50-percentný príspevok na vakcínu Silgard a 50-percentný príspevok na nekategorizovanú vakcínu Gardasil 9 pre dievčatá aj chlapcov vo veku 13 až 15 rokov, priblížil jej hovorca Matej Neumann.



Infekcia HPV je v súčasnosti najčastejšou sexuálne prenosnou infekciou. Vo väčšine prípadov sa s infekciou organizmus vyrovná, ale pokiaľ sa tak nestane, môže u žien i mužov dôjsť k rozvoju viacerých ochorení. Okrem rakoviny krčka maternice je to aj karcinóm vagíny, vulvy, penisu, análny karcinóm a niektoré z nádorov v oblasti hlavy a krku, rovnako nezhubné ochorenia – papilomatóza hrtana a genitálne bradavice. Medzi prevenciu patrí sexuálna abstinencia, monogamia či očkovanie proti HPV.