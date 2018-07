Envirorezort: Inšpekcia začala konanie o zatvorení pokutovanej skládky

Bratislava 4. júla (TASR) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) už začala konanie o vydaní rozhodnutia, ktorým definitívne uzatvorí a rekultivuje poslednú časť skládky odpadov v Považskom Chlmci. Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) verí, že to stihne do dvoch mesiacov - umožňuje jej to nová legislatíva, ktorá platí od júla. Súdny dvor EÚ v stredu rozhodol, že Slovensko zaplatí jednorazovú pokutu jeden milión eur a od stredy bude platiť denne 5000 eur, až dokým rozhodnutie nevydá.povedal pre TASR hovorca rezortu Tomáš Ferenčák. Pokuta bude podľa neho zaplatená zo štátneho rozpočtu, nešpecifikoval však, z ktorej kapitoly.Podľa Sólymosa zaplatí Slovensko pokutu čo najskôr, aby sa vyhlo penále z omeškania.poznamenal. Upozornil tiež, že sú aj ďalšie skládky, pri ktorých hrozí podobný problém a ktoré vďaka novej legislatíve rezort bude schopný riešiť.Súdny dvor EÚ rozhodol, že skládka v Považskom Chlmci porušuje európske právo, podľa ktorého sa v EÚ malo vykonávať len bezpečné a kontrolované skládkovanie už v roku 2013. Keďže nedošlo k naplneniu rozsudku a uzavretiu a zrekultivovaniu skládky ako celku, Európska komisia sa v roku 2016 rozhodla zažalovať Slovensko po druhý raz.priblížil prípad Ferenčák.V roku 2016 SIŽP vydala integrované povolenie na definitívne uzatvorenie a rekultiváciu skládky s právoplatnosťou od 24. novembra 2016. Toto rozhodnutie sa však týkalo len dvoch častí skládky. Na tretiu časť skládky sa rozhodnutie nevzťahovalo z dôvodu nevyriešených vlastníckych práv k pozemkom pod skládkou.skonštatoval Ferenčák. Novela platí od júla a zavádza mechanizmus, ako skládku uzavrieť a rekultivovať aj napriek tejto prekážke.Súdny dvor EÚ podľa svojich slov pri rozhodovaní zohľadnil úsilie, ktoré Slovensko postupne vynaložilo na zabezpečenie vykonania rozsudku z roku 2013, ako aj to, že spolupracovalo s eurokomisiou počas konania pred podaním žaloby a že od 7. januára 2014 bola ukončená prevádzka predmetnej skládky.