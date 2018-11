O výrube mimo zastavaného územia obce by mal rozhodovať okres

Obce vo všeobecnosti pri vydávaní súhlasov na výrub drevín nedodržiavajú zákonné postupy a vydávajú rozhodnutia v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny.

Bratislava 4. novembra (TASR) - Súhlas na výrub drevín mimo zastavaného územia obce by mali vydávať okresné úrady. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. V súčasnosti udeľujú súhlas na výrub obce, ktoré však podľa ministerstva často nerešpektujú záujmy ochrany prírody.



"Napríklad aj z kontrolných zistení prokuratúry vyplýva, že obce vo všeobecnosti pri vydávaní súhlasov na výrub drevín nedodržiavajú zákonné postupy a vydávajú rozhodnutia v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny," upozorňuje ministerstvo.



Problém nastáva najmä v územiach mimo zastavaných častí obce, kde podľa rezortu dochádza k rozsiahlym výrubom aj v chránených územiach a ich ochranných pásmach. Obce by však aj naďalej mali dostávať za výrub finančnú náhradu, ktorú môžu použiť na starostlivosť o dreviny vo svojom katastrálnom území.