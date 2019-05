Envirorezort zakáže jednorazové plasty

Zmeny čakajú aj obce, ktoré si uplatňujú výnimku a neumožňujú svojim obyvateľom separovať bioodpad. Od roku 2023 by výnimky nemali byť možné.

Bratislava 8. mája (TASR) - Odpad, ktorý bol vyzbieraný oddelene na účely opätovného využitia a recyklácie, bude zakázané spaľovať. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú Ministerstvo životného prostredia predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Novela obsahuje aj prisľúbený zákaz niektorých jednorazových plastov, o ktorom šéf rezortu László Sólymos (Most-Híd) hovoril v apríli.



Zmeny čakajú aj obce, ktoré si uplatňujú výnimku a neumožňujú svojim obyvateľom separovať bioodpad. Od roku 2023 by výnimky nemali byť možné. "Skládkovanie nespracovaného biologicky rozložiteľného odpadu má výrazne negatívny environmentálny vplyv z hľadiska emisií skleníkových plynov a znečisťovania povrchových vôd, podzemných vôd, pôdy a ovzdušia," vysvetľuje rezort.



Novela tiež od roku 2021 zakazuje uvádzať na trh plastové taniere, príbory, miešadlá na nápoje, slamky, paličky z balónov, vatové tyčinky do uší, nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu, nápojové obaly a poháre z expandovaného polystyrénu. "Zákaz uvádzať na trh sa vzťahuje aj na oxodegradovateľné plasty, pretože tento druh plastu nie je biologicky rozložiteľný a rozkladá sa na mikroplasty, ktoré znečisťujú životné prostredie," dodalo ministerstvo.