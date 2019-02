Rezort zahraničia chce spustiť projekt exportného domu v priebehu roka

Takto si chce overiť reakcie podnikateľskej verejnosti a vyhodnotiť spätnú väzbu.

Bratislava 14. februára (TASR) - Ambíciou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je spustiť projekt exportného domu v priebehu roka 2019 vo forme pilotného podujatia. Takto si chce overiť reakcie podnikateľskej verejnosti a vyhodnotiť spätnú väzbu. TASR o tom informoval rezort diplomacie. Projekt je v štádiu prípravy.



Exportným domom chce vyjsť v ústrety firmám pri podnikaní v zahraničí. "Zámerom je vytvorenie tzv. meeting point, kde sa na jednom mieste zídu všetci s ponukou služieb štátu pre podnikateľov, ktorí chcú uspieť na zahraničných trhoch," priblížilo ministerstvo. Exportný dom by bol expozíciou na vybraných podujatiach, napríklad na veľtrhoch, konferenciách či samitoch.



Inšpiráciou pre myšlienku exportného domu boli podobné české podujatia na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu 2018 v Brne, ako aj úspešné podujatia exportných klubov regionálnych komôr Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) v Žiline, Košiciach, Trenčíne a Trnave pod názvom Z regiónov do sveta.



Rezort chce v tejto súvislosti spolupracovať so Slovak Business Agency, Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu, SOPK, Eximbankou SR, ako aj s ďalšími. „Do úvahy v roku 2019 prichádza účasť na najväčších veľtržných podujatiach v SR, kde sa predpokladá vysoký záujem podnikateľských subjektov. Tieto podujatia v súčasnosti identifikujeme," uzavrel rezort zahraničných vecí.