REZORT DIPLOMACIE: Kým Hanoj nevysvetlí SR únos, vzťahy budú zmrazené

SaS vyzvala ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, aby znížil zastúpenie Vietnamskej socialistickej republiky na Slovensku na nižšiu diplomatickú úroveň, akou je prítomnosť veľvyslanca.

Bratislava 19. októbra (TASR) - Pokiaľ Slovensko nedostane z Hanoja vierohodné vysvetlenie, ako sa ich unesený občan dostal do Vietnamu, budú slovensko-vietnamské bilaterálne vzťahy zmrazené. Uviedol to pre TASR hovorca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Boris Gandel v reakcii na výzvu SaS, aby šéf rezortu diplomacie Miroslava Lajčák (nom. Smeru-SD) odvolal vietnamského veľvyslanca.



Dodal, že odpoveď z Vietnamu po stretnutí ministrov zahraničných vecí oboch krajín v New Yorku zatiaľ rezort nedostal. "Slovensko je seriózny štát a voči vietnamskej strane vyvodí razantné diplomatické konzekvencie vo chvíli, keď sa v plnej miere oficiálne potvrdia veľmi vážne podozrenia, ktorým dnes čelí vietnamská strana," doplnil.



SaS vyzvala ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nom. Smeru-SD), aby znížil zastúpenie Vietnamskej socialistickej republiky na Slovensku na nižšiu diplomatickú úroveň, akou je prítomnosť veľvyslanca.



"Vietnamská vláda hrubo zneužila Slovensko pri únose vietnamského občana Trinh Xuan Thanha tým, že využila na jeho prepravu naše územie a nakoniec aj slovenský vládny špeciál. Hoci vietnamská vláda nedokáže vysvetliť, ako sa Trinh Xuan Thanh dostal z Nemecka do Vietnamu, prostredníctvom svojho veľvyslanca systematicky zavádza slovenskú vládu aj verejnosť, pretože odmieta za únos prevziať zodpovednosť," povedal poslanec Národnej rady SR za SaS Martin Klus.