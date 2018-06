Mottom predsedníctva SR vo V4 bude Dynamický Vyšehrad pre Európu

Zámerom predsedníctva SR vo V4 bude aj ďalšie posilnenie a rozvíjanie vzťahov v susedstve.

Bratislava 7. júna (TASR) - Mottom slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (V4), ktoré sa začne v júli tohto roku, bude Dynamický Vyšehrad pre Európu. Uviedla to vedúca oddelenia štátov V4 na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Veronika Lombardiniová.



"Slovenské predsedníctvo bude stáť na troch hlavných pilieroch, a to silná Európa, bezpečné prostredie a inteligentné riešenia," spresnila Lombardiniová na podujatí Minulosť, súčasnosť a budúcnosť spolupráce krajín V4, ktoré sa konalo vo štvrtok na pôde maďarského veľvyslanectva v Bratislave.



Slovenské predsedníctvo bude podľa nej pracovať na tom, aby krajiny V4 boli "integrálnou súčasťou všetkých debát", ktoré sa týkajú budúcnosti Európy v rôznych oblastiach, či už pôjde o migráciu, viacročný finančný rámec alebo iné.



Na bezpečné prostredie sa slovenské predsedníctvo podľa Lombardiniovej nebude zameriavať len v oblasti obrany a bezpečnosti, ale aj čo sa týka životného prostredia či energetiky. Zámerom predsedníctva SR vo V4 bude aj ďalšie posilnenie a rozvíjanie vzťahov v susedstve, spresnila Lombardiniová. Priblížila, že pôjde najmä o krajiny východného partnerstva či región západného Balkánu. V oblasti "inteligentné riešenia" sa bude SR sústrediť na inovácie, startupy a digitalizáciu, dodala vedúca oddelenia štátov V4.



Krisztina Dóra Varjuová z maďarského ministerstva zahraničných vecí pripomenula, že SR predsednícku štafetu preberie od Maďarska, ktoré sa tejto úlohy zhostilo v "časoch plných výziev". Hlavnou myšlienkou maďarského predsedníctva podľa nej bolo pracovať na V4, ktorá bude pripravená plne fungovať v "európskej rodine". V tejto súvislosti je podľa Varjuovej jedným z hlavých úspechov prijatie spoločnej deklarácie V4 o budúcnosti Európy.



Maďarsko sa počas šéfovania vyšehradskému zoskupeniu sústredilo na regionálnu oblasť, pričom chcelo vytvoriť "Vyšehrad pripravený na výzvy 21. storočia". V tejto súvislosti Varjuová vyzdvihla organizované podujatia na podporu mladých podnikateľov, "ktorí by mali so svojimi myšlienkami ostať v regióne strednej Európy a neodchádzať do cudziny". Zároveň dodala, že veľkým úspechom bol aj "začiatok debaty o vysokorýchlostnom železničnom prepojení medzi hlavnými mestami V4". Upozornila, však, že toto je dlhodobý projekt, na ktorom budú pracovať ďalšie predsedníctva.



Z globálneho hľadiska Varjuová pripomenula rokovanie vo formáte V4+Izrael či oblasť migrácie, kde V4 v spolupráci s Talianskom vyčlenili finančné prostriedky na pomoc v Líbyi. Zároveň dodala, že budúci týždeň sa odštartuje ďalší rozvojový projekt na pomoc v Keni.