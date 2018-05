MZVaEZ: Potvrdenie podozrení ohľadom únosu by malo negatívny dopad

K únosu Trinha Xuana Thanha, podnikateľa a niekdajšieho straníckeho funkcionára, malo dôjsť v lete 2017 v Nemecku.

Bratislava 3. mája (TASR) - Slovensko požiadalo vo štvrtok vietnamského veľvyslanca Minh Trong Duonga o vysvetlenie podozrení zo zavlečenia vietnamského podnikateľa do vlasti tamojšou tajnou službou. "Ak sa tieto podozrenia potvrdia, budeme to považovať za vážny incident s negatívnym dopadom na naše bilaterálne vzťahy," upozornil generálny riaditeľ politickej sekcie rezortu diplomacie Marián Jakubócy.



"Dôrazne odmietame spájanie Slovenska s takýmto konaním, ktoré je neprípustným a odsúdeniahodným porušením medzinárodného práva," konštatoval Jakubócy. Uviedol, že v prípade, ak nebude vysvetlenie dostatočné, Slovenská republika si vyhradzuje možnosť prijatia ďalších opatrení v zmysle diplomatickej praxe.



K únosu Trinha Xuana Thanha, podnikateľa a niekdajšieho straníckeho funkcionára, malo dôjsť v lete 2017 v Nemecku. Na únose sa podľa nemeckých médií mala podieľať vietnamská tajná služba. Prípad spájajú i s návštevou generála To Lama na Slovensku, keďže niektorí podozriví sa mohli objaviť v jeho prítomnosti v Slovenskej republike. Trinh Xuan Thanh bol podľa nemeckých médií vo Vietname odsúdený za korupciu a spreneveru miliónov dolárov.