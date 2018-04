Rezort zahraničia: Použitie chemických zbraní SR kategoricky odsudzuje

Rusko správy o chemickom útoku v meste Dúmá spochybňuje a naznačuje, že mohlo ísť o provokáciu. Rovnako ich odmietli aj Sýria a Irán, ďalší spojenec sýrskej vlády.

Údajný útok chemickými zbraňami v Sýrii poukazuje na urgentnú potrebu, aby Bezpečnostná rada Organizácie spojených národov (BR OSN) obnovila mandát Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu OSN a Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW). Myslí si to slovenský rezort diplomacie, za ktorý sa vyjadril jeho hovorca Peter Susko.



Podľa neho je kľúčové týmto spôsobom identifikovať páchateľov a vytvoriť podmienky na vyvodenie zodpovednosti. "Vývoj v Sýrii pozorne sledujeme, vyhodnocujeme a našu reakciu budeme koordinovať so spojencami a partnermi z EÚ," povedal Susko. Zároveň zdôraznil, že "použitie chemických zbraní, respektíve chemických látok ako zbraní kdekoľvek a kýmkoľvek je neakceptovateľné a kategoricky ho odsudzujeme".



S vyšetrovaním OPCW súhlasí aj Rusko a sýrska vláda, ktoré západné štáty obvinili zo zodpovednosti za údajný chemický útok. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok vyhlásil, že jeho krajina plánuje predložiť v BR OSN návrh rezolúcie, na základe ktorej by OPCW začala vyšetrovanie. Odborníkov z OPWC už oficiálne pozvala aj sýrska vláda.



Rusko správy o chemickom útoku v meste Dúmá spochybňuje a naznačuje, že mohlo ísť o provokáciu. Rovnako ich odmietli aj Sýria a Irán, ďalší spojenec sýrskej vlády. S tvrdením, že v meste Dúmá došlo v noci na nedeľu (8.4.) k chemickému útoku, prišli sýrski aktivisti, záchranári a zdravotníci. Podľa Zväzu sýrskych záchranárskych organizácií (UOSSM) si útok vyžiadal 100 obetí.