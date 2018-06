Rezort diplomacie zjednodušil služby pre verejnosť cez sms

V SMS správe sú po novom uvedené okrem kontaktov na veľvyslanectvá aj kontakty na generálne konzuláty, ak sa v krajine nachádzajú.

Bratislava 12. júna (TASR) - Dostať sa k informáciám súvisiacim s cestovaním do iných krajín je tento rok ešte o niečo jednoduchšie. Rezort diplomacie upravil text SMS správy, ktorá príde každému so slovenskou SIM kartou po prekročení hraníc a integroval bratislavské informačné pracoviská. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval riaditeľ konzulárneho odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Martin Bezák.



V SMS správe sú po novom uvedené okrem kontaktov na veľvyslanectvá aj kontakty na generálne konzuláty, ak sa v krajine nachádzajú. Nový text tiež lepšie vystihuje účel kontaktov. Ministerstvo upozorňuje, že v zahraničí je najlepšie zavolať na číslo mobilného telefónu diplomatického zamestnanca zastupiteľského úradu, ktoré je uvedené v SMS správe. "Aj keď ide o číslo so zahraničnou predvoľbou, prihovoria sa vám v slovenčine," ubezpečuje Bezák.



Slovenské číslo zdvihne zamestnanec ministerstva v Bratislave, ktorý nemusí mať všetky špecifické informácie o krajine. Na tomto čísle môžu občania získať najmä informácie pred cestou.



Bratislavské pracoviská však tiež prešli zmenou - ministerstvo integrovalo konzulárne informačné centrum, ktoré poskytuje informácie v pracovnom čase a pohotovostnú informačnú službu, ktorá funguje v mimopracovnom čase. "Jednak vo fyzickom zmysle, ale aj procesnom zmysle. Došlo k vytvoreniu stálej linky, ktorá je dostupná 24 hodín denne, sedem dní v týždni, 365 dní v roku," informoval Bezák.



Bezák občanov vyzýva, aby sa nebáli služby rezortu diplomacie vyžívať. "Každá otázka, každý podnet, ktorý je nám adresovaný, je legitímny. Dôkladne sa tiež zaoberáme každým návrhom na zlepšenie našej činnosti," povedal. Rezort však nevie vyriešiť každý problém - napríklad pri autonehode treba najskôr kontaktovať miestnu políciu, nie slovenský rezort diplomacie. Treba si tiež uvedomiť, že pri riešení banalít občania blokujú linku pre naliehavejšie problémy.