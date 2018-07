Slovensko začína predsedať Vyšehradskej štvorke

Na snímke zľava predseda vlády SR Peter Pellegrini a maďarský premiér Viktor Orbán počas symbolického odovzdania predsedníctva Vyšehradskej štrvorky počas rokovania premiérov krajín V4 a Rakúska v Budapešti 21. júna 2018. Predsedníctvo Slovenska začína 1. júla 2018 a potrvá rok do 31. júna 2019.

SR ho prebralo od Maďarska a budúci rok ho odovzdá Česku.

Bratislava 1. júla (TASR) - Slovensko v nedeľu prebralo svoje piate predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke (V4). Ako ďalej TASR informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, predsedníctvo potrvá rok, a to do 30. júna 2019. SR ho prebralo od Maďarska a budúci rok ho odovzdá Česku.



Cieľom Slovenska je v rámci predsedníctva zachovať primeranú programovú kontinuitu týchto troch predsedníctiev, maďarského, slovenského a českého.



Predsedníctvo SR chce podľa rezortu diplomacie zdôrazniť dôležitosť V4 ako nástroja regionálnej spolupráce a garanta regionálnej stability a dobrých susedských vzťahov. "Zároveň chce potvrdiť, že V4 je integrálnou súčasťou Európskej únie (EÚ). Pod vedením Slovenska sa V4 bude aktívne podieľať na diskusii o budúcnosti EÚ a prispievať tak k riešeniam aktuálnych výziev, ktorým v súčasnosti spoločne v Únii čelíme. V neposlednom rade chce Slovensko ako predsednícka krajina prichádzať s konštruktívnymi návrhmi a riešeniami, ktoré by boli široko akceptovateľné," napísalo ministerstvo vo vyhlásení.



Slovenské predsedníctvo chce priniesť tiež konkrétne výsledky v prospech občanov v troch prioritných programových oblastiach. Prvou je Silná Európa, ďalšou Bezpečné prostredie a treťou Inteligentné riešenia. "Dôraz budeme klásť na posilňovanie vnútornej dynamiky, konkurencieschopnosti, bezpečnosti a súdržnosti vyšehradského regiónu, čo je vyjadrené mottom Dynamický Vyšehrad pre Európu," dodal rezort diplomacie.