Slovenskí študenti môžu do brexitu študovať v Spojenom kráľovstve

Bratislava 24. júla (TASR) – Študentom z Európskej únie (EÚ), ktorí začnú študovať v nastávajúcom akademickom roku v Spojenom kráľovstve, zostanú poplatky a finančná pomoc na rovnakej úrovni ako doteraz. Bez ohľadu na to, kedy Spojené kráľovstvo opustí EÚ. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.



„V súčasnosti ešte nie je určené, ako sa systém zmení od akademického roku 2020/2021. Z dlhodobého hľadiska je pravdepodobné, že študenti z EÚ budú musieť platiť vyššie sadzby a poplatky, podobné tým, ako už v súčasnosti platia študenti z tretích krajín mimo EÚ,“ píše sa v brožúre MZVaEZ SR.



Ministerstvo pripomína, že študenti, ktorí začnú mobilitu programu Erasmus+ pred 31. októbrom 2019, ju budú môcť dokončiť v dohodnutom termíne.



Pokiaľ ide o vedu, výskum a inovácie, Spojené kráľovstvo má aj po vystúpení z EÚ záujem pokračovať v súčasnom programe Horizont 2020. Chce sa zapojiť aj do budúceho programu Horizont Európa 2021 - 2027, ale už ako tretia krajina pridružená k programu, píše MZVaEZ SR. „Pre prípad neuzavretia dohody už Spojené kráľovstvo deklarovalo zámer garantovať finančné krytie projektov v rámci Horizont 2020 predložených pred dátumom odchodu,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí.



Súčasťou programu Horizont 2020 sú akcie Marie Sklodowska Curie (MSCA) s rozpočtom viac ako 6 miliárd eur. „Od spustenia programu Horizont 2020 do súčasnosti slovenské subjekty získali v rámci MSCA sumu približne 3,92 mil. eur. Podporených projektov so slovenskou účasťou je 14,“ píše sa v materiáli.