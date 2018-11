Štátny tajomník F. Ružička prijal vo Viedni švédsku veľvyslankyňu

Ružička ocenil švédske hodnoty budovania demokratickej spoločnosti.

Bratislava 9. novembra (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR František Ružička prijal v piatok mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Švédskeho kráľovstva pre SR so sídlom vo Viedni Mikaelu Kumlin Granit. Išlo o jej nástupnú návštevu, počas ktorej odovzdala do rúk štátneho tajomníka kópiu poverovacích listín. TASR o tom informoval rezort diplomacie.



Ružička ocenil švédske hodnoty budovania demokratickej spoločnosti. "Slovensko zdieľa so Švédskom spoločné hodnoty, či už v oblasti európskych hodnôt, významu multilateralizmu, ochrany ľudských práv, právneho štátu alebo sociálneho zmýšľania a popri podpore spolupráce v oblasti kultúry, bezpečnosti a obchodu chceme aj naďalej hľadať vzájomné prieniky a nové modely v oblasti pokrokových technológií a inovatívnych riešení," priblížil.



Veľvyslankyňa na stretnutí zhrnula priority svojej začínajúcej misie. Tie sa dotýkajú predovšetkým rozvoja bilaterálnych ekonomických vzťahov vrátane inovatívnych a digitálnych dimenzií, ale tiež kultúry a spolupráce na multilaterálnej úrovni.