REZORT DIPLOMACIE: Vítame rozhodnutie o oslobodení Ásije bíbí

Bratislava 9. novembra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR víta rozhodnutie Najvyššieho súdu Pakistanu o oslobodení pakistanskej kresťanky Ásije bíbí, ktorá bola dlhé roky väznená pre svoju vieru. Rezort diplomacie tvrdí, že SR ako členský štát EÚ dlhodobo sleduje prípad tejto ženy. Pre TASR to uviedol hovorca MZVaEZ Boris Gandel.



"Nikto nemôže byť pre náboženstvo diskriminovaný, prenasledovaný či trestaný. Osoby, ktoré sú pre svoje presvedčenie alebo vieru prenasledované, majú nárok na poskytnutie ochrany v zmysle príslušných medzinárodných dohovorov," skonštatovalo ministerstvo zahraničných vecí. SR podľa rezortu odsudzuje používanie trestu smrti a problematika náboženskej slobody patrí medzi prioritné témy v rámci prebiehajúceho členstva SR v Rade OSN pre ľudské práva. Rezort diplomacie deklaruje, že sa bude prípadu naďalej venovať.



Predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Anna Verešová (OĽaNO) vo štvrtok (8.11.) vyzvala ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD), aby Slovensko neostalo bokom, zapojilo sa do medzinárodného úsilia na záchranu Ásije bíbí, vyvinulo tlak na jej prepustenie a ponúklo jej azyl. "Veľmi sa teším, že podľa medializovaných informácií bola Ásijá bíbí v posledných hodinách prepustená z väzenia a dopravená na bezpečné miesto, pravdepodobne do zahraničia," uviedla následne Verešová. Oceňuje úsilie, ktoré medzinárodné spoločenstvo vyvinulo na záchranu pakistanskej kresťanky. Ako podotkla, povinnosť Slovenska zastať sa prenasledovaných pre vieru však pretrváva. "Mali by sme sa pridať ku krajinám, ktoré sa usilujú o zabezpečenie ľudských práv a bezpečnosti členov kresťanských komunít v Pakistane," skonštatovala.