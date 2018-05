Cesty do Arménska či na Havaj zvážte, upozorňuje rezort diplomacie

MZVaEZ: Upozorňuje Slovákov v USA na sopečnú činnosť na ostrove Havaj

Bratislava 7. mája (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR odporúča Slovákom cestujúcim do Arménska, aby sa vyhýbali miestam konania protestov a počítali s dopravnými obmedzeniami. Rezort diplomacie o tom informuje na svojej webovej stránke.približuje ministerstvo. Zároveň odporúča občanom, aby v prípade cesty do Arménska využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke MZVaEZ.Vo štvrtok (3.5.) protesty utíchli v súvislosti s očakávaným zvolením vodcu arménskej opozície Nikola Pašinjana za predsedu vlády. Niektorí poslanci avizovali, že sa zúčastnia na jeho voľbe, len ak presvedčí svojich prívržencov, aby prestali s protestmi. Vnútropolitické napätie však pretrváva.Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR odporúča slovenským občanom, ktorí sa nachádzajú na ostrove Havaj (Veľký ostrov), aby sa riadili pokynmi lokálnych zložiek krízového manažmentu, polície a záchranárov.informuje rezort na svojej webovej stránke. Zároveň vyzýva slovenských občanov, aby v prípade cestovania do Spojených štátov amerických využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie.Kilauea, ktorá je jednou z najaktívnejších sopiek na svete, je nepretržite činná od roku 1983. Havajské vulkanologické observatórium (HVO) vydalo v polovici apríla varovanie, že v podzemnom magmatickom krbe rastie tlak a láva by sa mohla začať vylievať. Najnovšiu erupciu sprevádzajú aj zemetrasenia, pričom otras s magnitúdou 6,9 - najsilnejší na Havaji za viac ako 40 rokov - zasiahol oblasť v piatok (4.5.). V noci na pondelok agentúra AP informovala, že láva na ostrove zničila už 31 domov.