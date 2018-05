Rezort diplomacie SR: Odstúpenie USA od jadrovej dohody je znepokojivé

PREČÍTAJTE SI AJ: Trump: USA odstupuje od jadrovej zmluvy s Iránom

I. Korčok: Odstúpenie USA od jadrovej dohody s Iránom je poľutovaniahodný krok

Bratislava 9. mája (TASR) - Slovensko je znepokojené rozhodnutím USA odstúpiť od takzvanej dohody o jadrovom programe Iránu (JCPOA) a opätovne zaviesť súvisiace americké sankcie. Informoval o tom hovorca rezortu diplomacie Peter Susko. Slovensko bude podľa neho svoj ďalší postup koordinovať s partnermi z EÚ. Cieľom má byť zachovanie dohody.vyhlásil Susko a pripomenul, že plnenie jadrových záväzkov Iránu bolo opakovane potvrdené Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu. Práve pochybnosti o účinnosti dohody boli jedným z dôvodov, prečo americký prezident Donald Trump v utorok (8.5.) od dohody odstúpil. Trump vyhlásil, že jadrová dohoda nikdy nepriniesla a nikdy neprinesie mier.Odstúpenie od jadrovej dohody s Iránom zo strany Spojených štátov amerických (USA) považuje Európska únia (EÚ) spolu so SR za poľutovaniahodný krok. V stredu to pred zasadnutím vlády uviedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Ivan Korčok. EÚ a SR vyzývajú zvyšné krajiny zapojené v dohode, aby v nej zostali a dodržiavali ju.Rozhodnutie, ktoré v utorok (8.5.) oznámil vo Washingtone americký prezident Donald Trump, Korčok označil za mimoriadne závažné s tým, že v kombinácii s avizovanými sankciami zo strany USA bude mať zásadný dopad na efektívnosť celej dohody s Iránom.reagoval Korčok.deklaroval.Korčok vysvetlil pozíciu EÚ, že jedinou reálnou odpoveďou v tejto chvíli je vyzývať všetkých, ktorí v dohode zostali zapojení, aby ju dodržiavali.uviedol.Krok USA má podľa štátneho tajomníka aj širší kontext a je závažný s ohľadom na to, že dohoda s Iránom je dôležitým prvkom kontroly a nešírenia jadrových zbraní.pripomenul.doplnil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí.Americký prezident Trump v utorok vo Washingtone oznámil, že Spojené štáty odstupujú od jadrovej dohody svetových mocností s Iránom a jeho krajina zavedie voči Teheránu opäť sankcie. Trump vyhlásil, že jadrová dohoda nikdy nepriniesla a nikdy neprinesie mier. Spojené štáty podľa neho nebudúK dohode o jadrovom programe dospeli Irán a šesť veľmocí - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - 14. júla 2015. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, EÚ i Spojených štátov voči Iránu výmenou za to, že islamská republika dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní. Dohoda platí do roku 2025, no niektoré časti, vrátane prísnejších kontrol medzinárodnými pozorovateľmi, sa majú uplatňovať do roku 2040.