Blahová: Ekvádor vysiela na Slovensko dve ministerky pre únos dieťaťa

Bratislava 21. mája (TASR) – Slovensko čelí ďalšej medzinárodnej blamáži pre únos dieťaťa Ekvádorčanky Marriely s požehnaním slovenských štátnych orgánov. V pondelok to uviedla na tlačovej konferencii poslankyňa Národnej rady SR za SaS Natália Blahová.



Informovala, že ekvádorský parlament minulý týždeň jednohlasne schválil rezolúciu, ktorou vysiela na Slovensko ministerku spravodlivosti, ministerku zahraničných vecí a ombudsmanku s cieľom riešiť nevymožiteľnosť práva, a to na najvyššej diplomatickej úrovni. Reagoval na prípad občianky krajiny Marriely, ktorej sa za rok napriek rozhodnutiam slovenských úradov a súdov nepodarilo dostať k deväťročnej ročnej dcére, ktorú má so Slovákom.



Podpredsedníčka ekvádorského parlamentu podľa Blahovej vyhlásila, že "tu už nejde iba o potrebu tlaku niektorých úradov, ale musí prísť národný a medzinárodný tlak". Kritizovala politickú moc rodiny otca dieťaťa, ktorá má vplyv na nekonanie slovenských úradov, tlmočila Blahová, ktorá sa odvolala na ekvádorské médiá. "Z tohto miesta vyzývame ministra spravodlivosti, ministra zahraničných vecí a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, aby začali konať a proaktívne vyslali signály smerujúce k spolupráci s Ekvádorom," vyhlásila Blahová.



Členka ľudskoprávneho výboru parlamentu pustila na úvod konferencie videozáznam, v ktorom mladá Juhoameričanka prosí po slovensky o pomoc v jej situácii. Na Slovensko priviedla minulý rok vo februári dcéru na prázdniny k otcovi, ktorý jej ju do dnešného dňa nevrátil. Otec pritom podľa Blahovej nerešpektoval rozsudky okresného aj krajského súdu, ktoré rozhodli, že dieťa sa má vrátiť do krajiny obvyklého pôvodu – Ekvádoru a nerešpektuje ani rozsudky súdov o styku dieťaťa s matkou.



Matke podľa poslankyne doteraz nepomohla miestna polícia, ktorá bola opakovane upovedomená o tom, že dochádza k mareniu úradného rozhodnutia. Blahová informovala, že otec prihlásil dieťa do školy v Jakubove, kde je starostom jeho otec. V škole sa sám zamestnal ako asistent učiteľa a podľa poslankyne sedí s dieťaťom v triede, aby ho mohol strážiť. Rodičia spolužiakov bezvýsledne iniciovali petíciu, v ktorej sa ohradzujú proti tomu, aby ich deti boli stresované jeho prítomnosťou na vyučovaní.



Blahová tiež priblížila, že Okresný úrad v Malackách zrušil rozhodnutie školy o protiprávnom prijatí žiačky. Krajský súd ho potvrdil, riaditeľka školy to však ignoruje. Úrad práce v Malackách v úlohe kolízneho opatrovníka podľa poslankyne zlyhal. "Zamestnankyne úradu nahlásili súdu, že nadriadení na nich vyvíjajú neprimeraný tlak s cieľom manipulovať situáciu v prospech otca. Obávali sa, že nemôžu ochraňovať dieťa. Situáciu nikto nepreskúmal a nevyvodil z nej žiadne dôsledky," doplnila.



Opozičná poslankyňa kritizuje, že nevymožiteľnosť práva na Slovensku vo svojich obludných rozmeroch zasiahla aj tú najcitlivejšiu sféru - ochranu detí. "Je najvyšší čas, aby sa ochrane detí začali venovať minister práce a minister spravodlivosti. Táto oblasť sa totiž dlhodobo nachádza v katastrofálnom stave. Je podvyživená personálne, odborne aj finančne," vyhlásila poslankyňa.



Blahová sa tento rok v januári v obci Jakubov snažila pomôcť naplniť súdne rozhodnutie, podľa ktorého mala matka stráviť víkend so svojou dcérou. Za túto aktivitu ju kritizovala detská ombudsmanka Viera Tomanová, podľa jej úradu sa Blahová pokúsila o nezákonný výkon rozhodnutia. Právny zástupca otca Andrej Gara v tlačovom vyhlásení zdôraznil, že maloletá nebola zverená do osobnej starostlivosti matky. Rodičia sa podľa neho ešte pred sobášom dohodli, že budú maloletú vychovávať na Slovensku, kde chodila do škôlky aj školy.