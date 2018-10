Na bezpečnosť počas sviatkov dohliadnu policajti

Policajti taktiež vyzývajú vodičov, aby boli na cestách trpezliví a opatrní. Nemajú zabúdať na bezpečnostné pásy, a tiež na to, že alkohol za volant nepatrí.

Bratislava 29. októbra (TASR) – Policajti avizujú, že počas nadchádzajúcich sviatočných dní budú dohliadať na bezpečnosť občanov na viacerých miestach. Zároveň radia, ako sa vyhnúť zbytočným nepríjemnostiam a komplikáciám. Rôzne tipy uvádzajú aj na sociálnej sieti.



"V teréne bude viac policajtov. Dopravní policajti budú v tomto období riadiť a usmerňovať premávku na hlavných cestných ťahoch, ale aj na príjazdových cestách k cintorínom, ku kostolom a na parkoviskách. Poriadkový policajti budú dohliadať na verejný poriadok a posvietia si aj na zlodejov v okolí cintorínov. Taktiež pri cestovaní vo vlaku, na staniciach, v autobusoch budete môcť stretnúť tiež väčší počet železničných policajtov, na ktorých sa v prípade potreby budete môcť s dôverou obrátiť," upozorňuje Polícia SR.



Policajti taktiež vyzývajú vodičov, aby boli na cestách trpezliví a opatrní. Nemajú zabúdať na bezpečnostné pásy, a tiež na to, že alkohol za volant nepatrí. Chodcom pripomínajú, že používanie reflexných prvkov ich robí viditeľnejšími a pomáha predchádzať nehodám. Tiež varujú pred zlodejmi, odporúčajú nosiť so sebou menšiu hotovosť a veci si strážiť.



Zvýšené policajné opatrenia budú trvať od stredy (31.10.) do nedele (4.11.).