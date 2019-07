Na bratislavských Kramároch vzniklo Centrum detskej traumatológie

Na KDCH tvoria úrazy 40 až 60 percent všetkých hospitalizácií.

Bratislava 3. júla (TASR) - Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) na bratislavských Kramároch vybudoval v rámci kliniky detskej chirurgie (KDCH) Centrum detskej traumatológie. Centrum má zabezpečiť lepší manažment pacienta s ťažkým úrazom bez časových strát.



Na KDCH tvoria úrazy 40 až 60 percent všetkých hospitalizácií. „Pri ťažkých úrazoch, najmä tých s mnohopočetnými poraneniami, vie lekár alebo záchranár posúdiť ich vážnosť a na takéhoto blížiaceho sa pacienta upozorniť. Už pred príchodom pacienta do nemocnice potrebujeme mať informácie, o aký úraz a poranenie ide, aby sme dieťa vedeli lepšie manažovať,“ hovorí prednosta kliniky Jozef Babala.



Prednosta v stredu na tlačovej konferencii predstavil video zobrazujúce postup pri ošetrovaní pacienta po úraze. „Väčšina pacientov po úraze prechádza cez oddelenie urgentného príjmu (OUP), kde sa robí filtrácia pacientov po úraze,“ priblížil. Po diagnostike s použitím moderných prístrojov najťažšie úrazy s poranením hlavy smerujú na detskú kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny. Ak lekári majú od záchranárov včas informáciu o ťažkom prípade, nasmerujú pacienta rovno na toto oddelenie. „Podľa štandardov Európskej únie musí byť celý tím zosúladený podľa určitých logistických pravidiel, aby najťažší pacienti nestrácali čas,“ povedal Babala.



„V systéme triedenia ranených, ktorý musia pracovníci záchrannej zdravotnej služby ovládať, sú presne vymedzené kritériá, ktorí pacienti nemajú ísť do menších periférnych nemocníc, ale majú ich zvážať rovno do traumacentra,“ hovorí koordinátor Centra detskej traumatológie Ľubomír Sýkora.



V chirurgickej ambulancii OUP lekári ročne primárne ošetria takmer 18.000 akútnych úrazov a hospitalizujú približne 2500 detí ročne. „Asi 700 z nich sú úrazy hlavy, väčšinou bežné otrasy mozgu, ale vyše 70 z nich má prasknutú lebku,“ vymenúva traumatológ. Podľa neho pre neopatrnosť rodičov najmä dojčatá často spadnú z rôznych predmetov, napríklad aj z práčky. Dominantné sú zlomeniny, ktorých KDCH ošetrí ročne okolo 1500. Niektoré zlomeniny, ako napríklad zlomeninu krčka stehennej kosti, podľa neho treba riešiť akútnou operáciou, pretože pri nej hrozí odumretie hlavice kosti. Tiež niektoré zlomeniny v oblasti lakťa môžu spôsobiť uzavretie cievy. Menej je poranení orgánov v hrudníku a bruchu. „Typické detské úrazy sú poranenia sleziny a pečene. Tých je ročne niekoľko desiatok,“ priblížil Sýkora.



Nové traumacentrum má podľa neho zabezpečiť, že pacienti budú rýchlejšie ošetrení, minimalizujú sa druhotné výkony a sekundárne preklady. Vďaka tomu by sa malo znížiť množstvo trvalých následkov alebo komplikácií.