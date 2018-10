Na Chopku, Lomničáku i Štrbskom Plese pribudnú externé defibrilátory

Defibrilátor je nenahraditeľným pomocníkom pri poskytovaní prvej pomoci pri akútnom srdcom infarkte.

Vysoké Tatry 17. októbra (TASR) – Na Lomnickom štíte vo Vysokých Tatrách i v jednom z hotelov na Štrbskom Plese nedávno pribudli externé defibrilátory. Ďalší umiestnia na Chopok v Nízkych Tatrách v novembri. Prevádzkovateľ tamojších lyžiarskych stredísk ich zakúpil a umiestnil do verejných priestorov na najdostupnejšie miesta, aby v prípade potreby mohli pomôcť zachrániť ľudský život.



Prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský, kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Poprade, v tejto súvislosti uviedol, že defibrilátor je nenahraditeľným pomocníkom pri poskytovaní prvej pomoci pri akútnom srdcom infarkte. Ten je najčastejšou príčinou smrti u dospelých. V prípade náhleho zlyhania srdca sa rýchlym zásahom zvyšuje nádej na prežitie pacienta. "Automatický externý defibrilátor je pomocou elektrického výboja schopný obnoviť správny srdcový rytmus. Tento prístroj môžu používať najmä laici, má jednoduché ovládanie a po zapnutí vydáva základné pokyny a opakuje ich vždy dvakrát," ozrejmil s tým, že prístroj sám vyhodnotí, či danému pacientovi potrebuje dať výboj, alebo záchrancu naviguje, aby ďalej pokračoval v masáži srdca až do príchodu záchrannej zdravotnej služby.



Dôležité je podľa prezidenta záchranárov správne poskytnúť prvú pomoc. Niekedy stačí len stláčanie hrudníka a správne dýchanie, externý defibrilátor však zvyšuje šancu na prežitie.



"Momentálne je jeden z defibrilátorov umiestnený dočasne na recepcii Hotela FIS na Štrbskom Plese, ale už čoskoro bude jeho miesto vo vchode, aby bol k nemu rýchly prístup. Druhý je na chodbe vrcholovej stanice visutej lanovej dráhy na Lomnický štít. Miesta sú riadne označené a dostupné verejnosti. Pred zimnou sezónou pribudne defibrilátor aj na Chopku," uviedol manažér infraštruktúry spoločnosti Tatry Mountain Resorts Dominik Prno. Dodal, že do budúcnosti plánujú vybaviť aj iné miesta takýmito defibrilátormi.