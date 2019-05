Na Deň otvorených dverí inštitúcií EÚ Slováci ponúkli folklór a lobing

V stánku sa hovorilo aj o 30. výročí nežnej revolúcie a budovaní demokracie. Odkazom na súčasnosť boli nápisy ELA in Slovakia.

Brusel 4. mája (TASR) - Tisíce Európanov a domácich využili aj tento rok Deň otvorených dverí inštitúcií EÚ v Bruseli, ktorý sa tradične koná začiatkom mája. Slováci sa v sobotu prezentovali stánkom v budove Európskej rady, kde návštevníkom pripomenuli 15 rokov členstva SR v EÚ, ponúkli im ukážku folklóru, ale hovorili aj o snahách Slovenska získať sídlo Európskej agentúry práce (ELA).



"Priniesli sme informačný materiál o Slovensku. Nielen o jeho tradíciách, ale aj o jeho moderných úspechoch, ako je lietajúci automobil, či informácie, že Slovensko je svetovým lídrom vo výrobe áut na počet obyvateľov," uviedla hovorkyňa Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Janka Nagyová, ktorá mala na starosti prípravu slovenského stánku.



Oblečená do kroja zo Senice Nagyová povedala, že návštevníkom stánku pripomenuli 15 rokov členstva Slovenska v EÚ. "Sme na to hrdí, rozprávame o tom, pretože nám to prinieslo naozaj veľa," dodala.



Kreslené portréty Milana Rastislava Štefánika upozornili na sté výročie jeho smrti. V stánku sa hovorilo aj o 30. výročí nežnej revolúcie a "budovaní demokracie". Odkazom na súčasnosť boli nápisy "ELA in Slovakia".



"Prezentujeme, že Slovensko je horúcim kandidátom na sídlo agentúry ELA, máme k tomu baner," vysvetlila Nagyová. Jej kolegyne zo stánku mali tričká s logom "Slovakia run for ELA" (Slovensko sa uchádza o ELA) a viacerí Slováci z Bruselu sa v tričkách s rovnakým logom zúčastnia 19. mája aj na slávnom bruselskom polmaratóne.



Slovensko Deň otvorených dverí inštitúcií EÚ spestrilo vystúpením amatérskeho folklórneho súboru Ako doma, ktorý vedie Tatiana Mražíková, zamestnankyňa Európskeho parlamentu. "Spolok bol založený vlani v marci v Bruseli, keď sa zišli nadšenci slovenského folklóru, väčšinou Slováci pracujúci v euroinštitúciách, ale máme aj členov z Antverp a Gentu. Sú tu aj pracovníci zo súkromného sektora, au-pairky či stavební robotníci. Slováci, ktorí prišli do Belgicka za prácou alebo za láskou," vysvetlila Mražíková.



Súbor začínal "od piky" a postupne dáva dokopy repertoár s perspektívou, že bude mať v budúcnosti viac oficiálnych vystúpení. Do konca tohto roka majú pozvánky na päť rôznych podujatí v Belgicku.