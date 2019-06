Na dovolenku sa neodporúča cestovať bez originálov cestovných dokladov

Kópia cestovného pasu, prípadne občianskeho preukazu, môže byť užitočná v prípade straty či krádeže dokladov.

Bratislava 29. júna (TASR) - Na dovolenku do zahraničia sa neodporúča cestovať bez originálov cestovných dokladov. „V prípade potreby musí byť občan schopný preukázať sa originálom dokladu totožnosti," vysvetlil riaditeľ tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Juraj Tomaga.



Kópia cestovného pasu, prípadne občianskeho preukazu, môže byť užitočná v prípade straty či krádeže dokladov. Pri cestovnom pase je potrebné odfotiť údajovú stránku, na ktorej je fotografia. Skopírované doklady by ste si mali uložiť mimo originálov.



Fotokópia dokladov nie je akceptovaná ani na letisku, upozornila hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika Veronika Ševčíková. "Často sa stretávame s tým, že si dovolenkári zabúdajú svoje cestovné doklady v kopírovacom stroji, keď si boli dať pred odletom robiť fotokópie týchto dokladov. Na letisko tak prišli bez nich, alebo len so samotnou fotokópiou," uviedla hovorkyňa. K vycestovaniu je však potrebný práve originál cestovného pasu či občianskeho preukazu.