Na folklórne projekty vyčlenil rezort kultúry tri milióny eur

Ministerka kultúry uviedla, že tieto zdroje môžu žiadatelia použiť na nákup krojového oblečenia, hudobných nástrojov, môžu za tieto prostriedky vycestovať či vytvárať nové programy.

Východná 4. júla (TASR) – V rámci projektu Folklór – duša Slovenska podporí Ministerstvo kultúry SR z Fondu na podporu umenia projekty za tri milióny eur. Program uviedli v Očovej v marci, jeho vyhodnotenie prezentovala pred začiatkom folklórneho festivalu vo Východnej vo štvrtok ministerka kultúry Ľubica Laššáková. „V priebehu pár dní nám prišlo viac ako tisíc žiadostí, aj finančné nároky žiadateľov ďaleko prevyšovali naše možnosti. Pôvodne sme do tejto výzvy dali 1,5 milióna eur, zistili sme ale, že nároky predstavujú viac ako 12 miliónov eur, takže sme obohatili túto výzvu o ďalší 1,5 milióna eur,“ uviedla.



Konkretizovala, že tieto zdroje môžu žiadatelia použiť na nákup krojového oblečenia, hudobných nástrojov, môžu za tieto prostriedky vycestovať či vytvárať nové programy. Ministerstvo otvorilo výzvu v troch kategóriách, ide o podporu profesionálnych súborov, neprofesionálnych súborov a tzv. štipendistov. „Momentálne boli s úspešnými žiadateľmi podpísané zmluvy, niektorí už dostali finančné prostriedky na účet, ostatní ich dostanú v najbližších dňoch. Najviac peňazí v celkovej výške takmer 2,3 milióna eur išlo do druhej z uvedených kategórií,“ konkretizovala Laššáková s tým, že jednotlivé podporené projekty sú v rámci celého Slovenska. Neuviedla, do ktorých regiónov pôjde najviac peňazí.



Podľa ministerky bola táto výzva úspešná a oplatí sa podporovať všetkých tých, ktorí pracujú v tradičnej slovenskej ľudovej kultúre, zveľaďujú ju a udržiavajú pre ďalšie generácie. „Pokiaľ budem mať možnosť, tak budem robiť všetko pre to, aby sme s podobnou výzvou prišli aj na budúci rok. Teraz sme uspokojili štvrtinu žiadostí, výzva je už ukončená, projekty sú vyhodnotené, ale cieľom je už na jeseň otvoriť ďalšiu výzvu, z ktorej by už začiatkom budúceho roka mohli žiadatelia čerpať ďalšie zdroje. Tri milióny eur sme vyčlenili v rozpočte ministerstva kultúry na budúci rok, ak sa nám podarí ju zvýšiť, budeme veľmi radi. Nemôžeme už ísť nižšie, pretože vieme, že dopyt je vysoký,“ upozornila ministerka kultúry. Verí, že v tejto podpore budú pokračovať aj jej nástupcovia a stane sa z toho tradícia.



„Mnoho ľudí pracuje s tradičnou ľudovou kultúrou a všimla som si, že môžeme mať rôzny vkus, ale folkloristom nikto nemôže uprieť to, že celú túto prácu robia so srdcom. Aj to bol základný motív, aby sme podporili ľudí, ktorí udržiavajú, dodržiavajú a zachovávajú našu tradičnú ľudovú kultúru, nielen psychicky ich podporovať, ale podporiť ich aj finančne,“ skonštatovala ministerka.