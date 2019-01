OPATRNE: Na východnom Slovensku sa tvoria snehové jazyky

Na horskom priechode Zbojská je na ceste zľadovatený sneh

Na archívnej snímke horský priechod Zbojská Foto: TASR/Branislav Caban

Bratislava 21. januára (TASR) - Na východnom Slovensku treba v pondelok rátať so snehovými jazykmi a závejmi. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) tiež na svojom webe upozorňuje na nízke teploty na väčšine územia Slovenska, a to v nočných hodinách.Výstraha 1. stupňa pre snehové jazyky a záveje momentálne platí pre okresy Prešov, Košice mesto, Košice okolie, Vranov nad Topľou, Michalovce, Sobrance a Trebišov. Výstraha platí do pondelka 18.00 h.Meteorológovia tiež upozorňujú na nízke teploty počas noci. Na severnom Slovensku vydal SHMÚ výstrahu 2. stupňa od pondelka 22.00 h. do utorka (22.1.) do 8.00 h. pre okresy Žilina, Martin, Dolný Kubín, Ružomberok, Námestovo, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Poprad, Brezno, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov, Levoča, Spišská Nová Ves. Teplota tu môže v noci klesnúť od mínus 20 do mínus 21 stupňov Celzia.Nízke teploty sa dajú v noci očakávať aj na území Trenčianskeho a Košického kraja a v ďalších okresoch Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja, kde platí výstraha 1. stupňa. Počas noci sa tu očakávajú teploty od mínus 15 do mínus 19 stupňov Celzia.So zľadovateným snehom musia vodiči aktuálne počítať na horskom priechode Zbojská nad Tisovcom na severe okresu Rimavská Sobota. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) prostredníctvom svojej internetovej stránky zjazdnost.sk.Zľadovatený sneh sa na uvedenom horskom priechode podľa cestárov nachádza na niektorých miestach v hrúbke do jedného centimetra. SSC zároveň upozorňuje na nutnosť použitia zimných pneumatík v tomto úseku.