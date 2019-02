METEOROLÓGOVIA VARUJÚ: Mohutná víchrica až orkán v Nízkych Tatrách

Výstraha SHMÚ. Foto: SHMÚ

Bratislava 26. februára (TASR) – Na hrebeňoch Nízkych Tatier sa počas utorka očakáva silný nárazový vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu tretieho stupňa pre okresy Liptovský Mikuláš a Brezno.uvádza SHMÚ. Daná rýchlosť vetra predstavuje podľa meteorológov veľké nebezpečenstvo, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo. Výstraha platí predbežne do 18.00 h.So silnejším vetrom na horách treba počítať aj v okresoch Tvrdošín, Ružomberok, Banská Bystrica a Poprad. Vietor tam môže dosiahnuť miestami rýchlosť v nárazoch 135 – 160 km/h, meteorológovia vydali pre tieto lokality výstrahu druhého stupňa. Platí predbežne do 22.00 h.Vetru sa nevyhne ani sever stredného Slovenska či viaceré lokality východného Slovenska. Pre ne platí výstraha prvého stupňa, vietor môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 – 135 km/h. Výstraha predbežne platí do stredy (27. 2.) do 02.00 h.