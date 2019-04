Na inšpektorku práce v Michalovciach podal prokurátor obžalobu na súd

Veronika C. v júli minulého roku v Michalovciach ako inšpektorka práce žiadala v súvislosti s vykonávaním inšpekcie práce v reštauračnom zariadení od vedúceho prevádzky 4000 eur.

Bratislava 16. apríla (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal v pondelok (15. 4.) na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku obžalobu na obvinenú Veroniku C. za zločin prijímania úplatku a prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorého sa mala dopustiť ako inšpektorka práce v Michalovciach. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.



"Veronika C. v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo pre seba žiadala a prijala úplatok a spáchala uvedený čin ako verejný činiteľ, ako verejný činiteľ v úmysle zadovážiť sebe neoprávnený prospech vykonávala svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu," dodala hovorkyňa.



Ako ďalej uviedla, Veronika C. v júli minulého roku v Michalovciach ako inšpektorka práce žiadala v súvislosti s vykonávaním inšpekcie práce v reštauračnom zariadení od vedúceho prevádzky 4000 eur. Dôvodom mali byť štyria pracovníci bez pracovných zmlúv. "Vedúci prevádzky zdôvodňoval ich prítomnosť pracovným pohovorom, na čo obvinená znížila výšku sumy na 3200 eur za to, že kontrola dopadne v prospech reštauračného zariadenia. Vedúci prevádzky ju mal po zohnaní sumy kontaktovať. Úplatok vo výške 3200 eur prijala na parkovisku v blízkosti pracoviska," povedala Tökölyová.



Spomínaný vedúci prevádzky vystupoval v postavení svedka agenta.