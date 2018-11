Na Linku detskej istoty ročne zavolá viac ako 100.000 ľudí

Mladí ľudia majú neraz aj otázky o zmysle života, úzkosť, problémy so sebavedomím, či myšlienky na samovraždu. Aj s takýmito problémami sa obracajú na Linku pre deti a mládež na čísle 116 111.

Bratislava 9. novembra (TASR) - Linka detskej istoty za rok zaznamená viac ako 100.000 telefonátov a správ od detí, mládeže aj ich blízkych. Nezisková organizácia Linka detskej istoty (LDI) prevádzkuje dve telefónne čísla 116 111 - Linku pre deti a mládež a 116 000 - Linku pre hľadané deti. Okrem toho tiež poskytuje poradenstvo cez čet alebo e-mail potrebujem@pomoc.sk.



„Podporná krízová i preventívna Linka pre deti a mládež funguje nepretržite, bezplatne a anonymne už 23 rokov. Volajúci nemusia povedať ani svoje meno, ani odkiaľ volajú,“ povedala pre TASR koordinátorka dištančného poradenstva na linke Tatiana Ivanič Rybanská. Linka podľa nej poskytuje poradenstvo deťom a mladým ľuďom, ale aj ich rodičom a dospelým, ktorí volajú v záujme detí.



Uviedla, že deti sa na linku obracajú s najrôznejšími problémami a témami. Riešia svoje kamarátske vzťahy aj prvé lásky, žiarlivosť, neveru či problémy v rodine. Hľadajú radu pri problémoch v škole, šikanovaní aj budúcej profesijnej orientácii. Tiež hovoria o trávení voľného času, závislostiach, či už vlastných, v rodine alebo vo svojom okolí a o zdravotných problémoch. Niekedy len potrebujú, aby ich niekto vypočul.



Mladí ľudia majú neraz aj otázky o zmysle života, úzkosť, strach, problémy so sebavedomím, pocity osamelosti či myšlienky na samovraždu. Aj s takýmito problémami sa obracajú na Linku pre deti a mládež na čísle 116 111. „Pomerne častou témou je aj sex a sexualita,“ hovorí Rybanská. Mladí riešia otázky sexuálneho dozrievania, virtuálnu sexualitu, sexuálnu orientáciu, ale aj pornografiu či sexuálne zneužívanie. „Tiež majú ľudsko-právne a sociálno-právne otázky, často sa zaujímajú o to, na čo a komu linka slúži, alebo sa chcú s nami podeliť o nejakú radostnú správu,“ doplnila.



Na Linke pre deti a mládež 116 111 a Linke pre hľadané deti 116 000 pracuje na službách tím približne 45 konzultantov/operátorov, ktorí sú odborníci v pomáhajúcich profesiách, teda psychológovia, sociálni pracovníci, špeciálni, liečební a sociálni pedagógovia. K tomu 17 supervízorov, ktorí v týchto profesiách majú aspoň desaťročnú prax. Linka pre deti a mládež je k dispozícii nonstop a on-line poradenstvo je k dispozícii denne od 18.00 do 22.00 h.



Koordinátorka dištančného poradenstva hovorí, že väčšinou sa deti a mladí ľudia obracajú na LDI práve z dôvodu, že môžu ostať v anonymite. „Niekedy nás kontaktujú až potom, keď skúšali hľadať pomoc inde, napríklad v rodine, v škole či medzi rovesníkmi a neboli spokojní s riešením alebo ignorovaním ich situácie,“ uviedla Rybanská. Podľa nej niekedy majú mladí strach z reakcie dospelých na ich problém a vítajú, že na linke ich nik neodsudzuje a snaží sa s nimi nájsť prijateľné riešenie.



Operátori Linky pre deti a mládež podľa Rybanskej vždy ponúkajú možnosť opätovného kontaktu. Keďže linka je anonymná, závisí to od špecifickej situácie, ale koordinátorka tvrdí, že sú radi, keď im deti alebo ich blízki dajú vedieť, ako sa im podarilo situáciu vyriešiť. „Charakter dištančného poradenstva nám väčšinou neumožňuje sledovať jednotlivé prípady komplexnejšie, ale deti, mládež aj dospelí nám volajú s pozitívnou spätnou väzbou a ďakujú za pomoc,“ zhrnula.



Druhé telefónne číslo 116 000 - Linka pre hľadané deti je špecifická svojím prepojením na národné organizácie, špecializujúce sa na riešenie prípadov nezvestných detí.



LDI je prostredníctvom čísla 116 000 aj súčasťou systému ‘AMBER Alert Slovensko - Dieťa v ohrození života!’. Ide o pohotovostný systém v SR na zvýšenie šancí vypátrania uneseného či nezvestného dieťaťa v bezprostrednom ohrození života a zdravia. „Vytvorili a spustili sme ho v roku 2015 v spolupráci s AMBER Alert Europe, Prezídiom Policajného zboru, médiami a ďalšími partnermi ako ďalší nástroj pri pátraní v prípade únosu dieťaťa neznámym páchateľom,“ uzavrela Rybanská.