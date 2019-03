Na nedostatok personálu i práva pacientov upozorňuje kampaň LOZ

Snahou kampane je tak upriamiť pozornosť pacientov a ich príbuzných, ale tiež celej verejnosti na to, aby sa dožadovali práva na dostatočný počet odborného personálu.

Bratislava 8. marca (TASR) – Poukázať na problémy zdravotníctva a nedostatok personálu v nemocniciach, ale tiež pomôcť pacientom a celej verejnosti domôcť sa u kompetentných svojich práv na kvalitnú zdravotnú starostlivosť a adekvátny počet zdravotného personálu. To je cieľom kampane Nekrič na sestru, napíš ministerstvu! Spúšťa ju Lekárske odborové združenie (LOZ) s Odborovým združením sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA).



"To, ako dopadne pacient, ktorý vstúpi do ambulancie alebo do nemocnice, záleží nielen od kvalitných liekov a špičkových prístrojov, ktoré na Slovensku máme, ale aj od toho, koľko a aký personál sa stará o tohto pacienta. Táto vec je na Slovensku podceňovaná," uviedol v piatok na tlačovej besede predseda LOZ Peter Visolajský.



Snahou kampane je tak upriamiť pozornosť pacientov a ich príbuzných, ale tiež celej verejnosti na to, aby sa dožadovali práva na dostatočný počet odborného personálu. Poukazujú na fakt, že normatívy o maximálnom počet pacientov pripadajúce na personál, sú často porušované, pričom nedostatok personálu by sa nemal riešiť opakovaným zvyšovaním počtu pacientov na jedného lekára alebo sestru, ako to často robí rezort zdravotníctva.



Argumentujú aj výsledkami nedávnej štúdie, podľa ktorej ak sestre na oddelení pribudne o pacienta viac, môže úmrtnosť narásť o sedem percent. V prípade, ak je napríklad na chirurgickom oddelení na jednu sestru šesť pacientov, úmrtnosť je o 30 percent nižšia, ako keď je pacientov osem.



Kampaň sa tak zároveň snaží informovať verejnosť aj o príčinách nedostatku personálu. "Zodpovednosť je na vedení nemocnice a na ministerstve zdravotníctva, nie je zodpovedný personál. A stáva sa tak, že si nervozitu a krik pacienta alebo príbuzného odnesie práve sestra, lekár alebo zdravotnícky personál. Pracovník, ktorý pri pacientovi ešte verne zostal," podotkla predsedníčka OZ SaPA Monika Kavecká.



Súčasťou polročnej kampane sú billboardy v krajských mestách pri veľkých nemocniciach, ale tiež dotazník, ktorým sa združenia obracajú priamo na pacienta a jeho príbuzných o súčinnosť. V ňom môžu uviesť svoju nespokojnosť s počtom personálu na danom nemocničnom oddelení, prípadne s časom, ktorý sa im personál venoval.



Vyplnený dotazník môžu vrátiť späť personálu, prípadne svoje postrehy a nespokojnosť môžu napísať a poslať elektronicky na e-mailovú adresu chybajucipersonal@loz.sk. Združenia ubezpečujú, že sťažnosti pošlú kompetentným a budú požadovať aj spätnú väzbu a nápravu situácie. Problém s nedostatkom sestier a zdravotného personálu je podľa nich riešiteľný.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na margo kampane uvádza, že sa kontinuálne zaoberá podnetmi občanov. Podotýka, že od pacientov prichádza množstvo pozitívnych väzieb na poskytovanú zdravotnú starostlivosť na jednotlivých oddeleniach.



"Pokiaľ ide o počty pacientov, ktoré pripadajú na zdravotnícky personál, pripravujeme výnos o materiálno-technickom personálnom zabezpečení zdravotníckych zariadení. Ide zatiaľ o pracovnú verziu," poznamenala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Zdôraznila však, že problém s nedostatkom sestier majú viaceré európske krajiny. "O možnosti dostať sestry na Slovensko rokujeme s univerzitami na Ukrajine a v Srbsku," doplnila Eliášová.



Ministerstvo ubezpečuje, že vykonáva množstvo krokov na systémové zlepšenie slovenského zdravotníctva, pričom je otvorené konštruktívnej spolupráci a návrhom riešení, a to aj zo strany LOZ. "Vynakladáme maximálne úsilie a pracujeme na systémových krokoch, ktoré zlepšia stav slovenského zdravotníctva a prinesú pozitívny stabilný efekt pre zdravotnícky systém ako taký. Viaceré z nich prinesú efekt o niekoľko rokov, no budú mať pozitívny dosah," skonštatovala Eliášová. Pocítiť by to mali ako pacienti, tak aj zdravotníci.