Na odvolacom súde nemajú sťažnosť prokurátora vo veci väzby Pavla R.

Bratislava 21. februára (TASR) - Krajský súd (KS) v Bratislave sa zatiaľ nemôže zaoberať sťažnosťou dozorového prokurátora Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave voči nedávnemu rozhodnutiu sudcu Okresného súdu Bratislava II (OS), ktorý nevzal obžalovaného bývalého riaditeľa TV Markíza a exministra Pavla R. do kolúznej väzby.



"Krajský súd v Bratislave zatiaľ neeviduje predloženie sťažnosti v uvedenej trestnej veci," uviedol vo štvrtok pre TASR hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak. Pavol R. je spoločne s ďalšími troma osobami z prostredia slovenského podsvetia obžalovaný z prípravy vraždy svojej bývalej spoločníčky Silvie Volzovej. Hlavné pojednávanie je vytýčené na 23. mája. Neuskutoční sa však na OS BA II, ale v bratislavskom Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v komplexe Justičného paláca za prísnych bezpečnostných opatrení. Medzi spoluobžalovanými je totiž aj banskobystrický bos Mikuláš Černák, bos bratislavskej skupiny sýkorovcov Robert Lališ alias Kýbel i bos Miloš Kaštan. Prví dvaja sú právoplatne odsúdení za iné vraždy na doživotné tresty odňatia slobody.



Pavol R. nie je stíhaný väzobne. V pondelok 4. februára o tom rozhodol OS Bratislava II. Súd tak zamietol návrh dozorového prokurátora KP v Bratislave Michala Šúreka na rozšírenie dôvodov väzby obvineného a vzatie do väzby. "Dôvodom rozhodnutia súdu je, že návrh neobsahuje konkrétne skutočnosti a dôvody, ktoré by svedčili o dôvodnej obave z ovplyvňovania svedkov a spoluobvinených, prípadne marení skutočností dôležitých pre trestné konanie," povedal vtedy hovorca Adamčiak. Doplnil, že uznesenie nie je právoplatné, zástupca prokuratúry podal sťažnosť. Po jej doručení bude rozhodovať o veci KS v Bratislave.



"V nadväznosti na rozhodnutie sudcu Okresného súdu Bratislava II dozorový prokurátor ihneď po vyhlásení rozhodnutia, ktorým bol zamietnutý podnet na rozšírenie dôvodov väzby u obvineného Pavla R. o kolúznu väzbu, zahlásil sťažnosť. V súčasnosti sa čaká na doručenie písomného vyhotovenia rozhodnutia súdu, aby bolo možné podanú sťažnosť odôvodniť," spresnil nedávno prokurátor hovorca KP Matej Izakovič.



Na druhej strane, trestným oznámením bývalého riaditeľa TV Markíza a exministra hospodárstva Pavla R., v súvislosti s obvinením v prípade prípravy vraždy jeho bývalej spoločníčky Volzovej, sa napokon opätovne zaoberá KP v Bratislave. Trestné oznámenie na neznámych páchateľov podal Pavol R. v polovici januára v podateľni Generálnej prokuratúry SR s tým, že ide o zámernú snahu zdiskreditovať jeho osobu.



Začiatkom decembra minulého roka navrhol vyšetrovateľ podať obžalobu na Pavla R., ktorý je obžalovaný aj v kauze takzvaných televíznych zmeniek. Polícia vtedy ukončila vyšetrovanie a 5. decembra podal vyšetrovateľ na Krajskej prokuratúre v Bratislave návrh na podanie obžaloby na štyri osoby vrátane Pavla R. KS v Bratislave Pavlovi R. na začiatku mája minulého roka uložil aj povinnosť podrobiť sa dohľadu probačného a mediačného úradníka, nosiť elektronický náramok či zákaz vycestovať do zahraničia.