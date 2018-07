Na pojednávania do Justičného paláca chodia študenti približne 7 rokov

Hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak uviedol, že samotnej návšteve študentov predchádza príprava tejto exkurzie.

Bratislava 8. júla (TASR) - Približne sedem rokov študenti rozličných škôl navštevujú v priebehu školského roku vybrané pojednávania v bratislavskom Justičnom paláci, v sídle Okresného súdu Bratislava I a krajského súdu.



"V priebehu školského (akademického) roku 2017/18 sa týchto exkurzií na súdnych pojednávaniach v Justičnom paláci zúčastnilo päť gymnázií, štyri stredné školy, tri vysoké školy (najmä z oboch právnických fakúlt) a dve základné školy (len deviataci, ktorí dovŕšili 15. rok)," objasnil pre TASR hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.



Ako uviedol, samotnej návšteve študentov predchádza príprava tejto exkurzie. Pedagóg z konkrétnej školy osloví súd a hovorcu, ktorý v spolupráci najmä s trestnými sudcami Okresného súdu Bratislava I vyberie "obsahovo vhodné" pojednávanie, na ktoré sa potom študenti dostavia. Zvolia sa vždy pojednávania, ktoré majú čo povedať študentom. To je najčastejšie trestné, kde sa riešia trestné činy napríklad z výtržníctva, ublíženia na zdraví (bitky mladistvých), drogovej trestnej činnosti a krádeže.



"Po príchode študentov do Justičného paláca a bezpečnostnej kontrole príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže ich sprevádza hovorca, ktorý im na úvod exkurzie podá základné informácie o systéme súdov, ako aj o tomto konkrétnom súdnom pojednávaní - obsah obžaloby, štádium konania," dodal Adamčiak.



Podľa jeho slov zaujímavosťou tohto školského roku bolo to, že sa počas neho takto zúčastnili študenti spolu na 35 trestných pojednávaniach, najmä Okresného súdu Bratislava I.



"Súd vidí veľký význam týchto exkurzií študentov, pretože mladí ľudia - študenti, reálne majú možnosť vidieť výkon súdnej moci. Prejednanie daného protiprávneho konania má pre nich výchovný aspekt a určite to na nich pôsobí aj preventívne a môže im byť dôležitou skúsenosťou do ich ďalšieho života," povedal Adamčiak.