Na poslednej schôdzi odvolala štátnu tajomníčku A. Kálavskú

Bratislava 22. marca (TASR) - Vláda SR pod vedením predsedu Roberta Fica (Smer-SD) sa zišla vo štvrtok na poslednej – 94. schôdzi. Jediným bodom programu bolo odvolanie štátnej tajomníčky ministerstva zdravotníctva Andrey Kálavskej. V novej vláde bude zastávať post ministerky zdravotníctva.



Odvolanie Kálavskej na rokovanie kabinetu predložil dosluhujúci šéf rezortu zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD), ktorý bude v novej vláde ministrom vnútra. Roberta Fica vystrieda vo štvrtok v premiérskej funkcii Peter Pellegrini (Smer-SD). Prezident SR ho do funkcie vymenuje o 10.00 h.



Nová vláda by sa mala následne zísť a schváliť svoje programové vyhlásenie. O dôveru by mohla požiadať Národnú radu SR už v piatok 23. marca.



Výmenu vlády si vyžiadala vládna kríza, ktorá nastala po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice a po ďalších okolnostiach vrátane informácií o údajných prepojeniach vládnych politikov na kalábrijskú mafiu, o čom písal Kuciak.