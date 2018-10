Na rýchlostnej ceste R1 došlo k tragickej nehode

Zo zákona je pohyb chodcov na diaľniciach a rýchlostných cestách zakázaný.

Trnava 21. októbra (TASR) – V sobotu (20.10.) vo večerných hodinách došlo na rýchlostnej ceste R1 medzi Nitrou a Trnavou k smrteľnej zrážke chodca s vozidlami. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trnave Mária Linkešová.



Polícia prijala oznámenie, že na rýchlostnej ceste na siedmom kilometri prišlo k zrážke chodca s vozidlami. "Muž z neďalekej obce prechádzal cez rýchlostnú cestu k pumpe a po zdolaní stredových zvodidiel prišlo k stretu s vozidlami, ktoré išli z Nitry do Trnavy,“ uviedla hovorkyňa.



Jedno z vozidiel bolo po náraze odhodené do stredových zvodidiel a došlo ku škode na majetku, 49-ročný chodec vážnym zraneniam na mieste podľahol. "Polícia podrobila oboch vodičov dychovej skúške na alkohol, ktoré boli negatívne. U chodca bola za týmto účelom nariadená súdna pitva," informovala Linkešová.



Ako ďalej upozornila, zo zákona je pohyb chodcov na diaľniciach a rýchlostných cestách zakázaný. A to platí aj prípade, že si chcú skrátiť cestu na pumpu.