Na rýchlostnej ceste R1 PR1BINA sa oficiálne začala zimná sezóna

Otvoreniu sezóny predchádzala akcia Deň Bezpečnosti, ktorej účelom bolo upozorniť vodičov na nástrahy zimnej jazdy.

Bratislava 2. novembra (OTS) - Koncesionár a operátor rýchlostnej cesty R1 PR1BINA, spoločnosti GRANVIA a Granvia Operation, otvorili vo štvrtok zimnú sezónu na rýchlostnej ceste R1 PR1BINA. Udialo sa tak necelý týždeň po akcii Deň Bezpečnosti, ktorej účelom bolo upozorniť vodičov na nástrahy zimnej jazdy.



Na akcii, ktorá sa konala v oboch smeroch rýchlostnej cesty, sa podieľalo aj Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (BECEP). Usporiadatelia počas akcie zdôraznili potrebu dodržiavania základných bezpečnostných pravidiel pri jazde na rýchlostných komunikáciách a diaľniciach. Užívatelia by podľa nich nemali podceniť prípravu vozidiel na zimné obdobie a zároveň zvýšiť pozornosť pri zníženej viditeľnosti, ktorá nástupom jesenného počasia je obvyklá.



Miesto podujatia, odpočívadlo Tekovské Nemce, bolo vybrané za účelom zdôraznenia potreby oddychu a prestávok počas presunov v záujme preventívnej eliminácie najčastejšej príčiny dopravných nehôd, ktorou je nevenovanie pozornosti jazde.



V rámci zimnej údržby je na štyroch úsekoch PR1BINA k dispozícii celkovo 24 operátorov. Na trase Nitra – Tekovské Nemce je k dispozícii 10 vozidiel zimnej údržby. Kvalifikovaní operátori sa o cestu starajú 24 hodín denne 7 dní v týždni a v prípade zhoršených snehových podmienok sú k dispozícii do 30 minút od začatia sneženia. Tím operátorov dohliada na to, aby vozovka bola zjazdná a bezpečná aj v zlom počasí.



Na posyp cesty je k dispozícii soľ uložená v štyroch silách. Dve silá sú priamo na Stredisku správy a údržby pri Nitre, každé má kapacitu 180 ton. Silo s rovnakou kapacitou je aj na odpočívadle Tekovské Nemce. K tomu navyše Granvia Operation disponuje skladom voľne loženej soli v objeme 350 ton a k dispozícii má aj 900 ton posypovej soli.



Stredisko správy a údržby pre 5 kilometrový severný obchvat v Banskej Bystrici disponuje 230 tonami posypovej soli a 5 vozidlami zimnej údržby. Na rizikové úseky, teda miesta, kde hrozí navievanie snehu na vozovku, sú v zimnej sezóne osadené snehové zábrany. Ich celková dĺžka je približne 4 km a môže sa zmeniť. Účinnou zábranou proti snehu sú aj protihlukové steny, ktorých celková dĺžka je 32 km.