Na Slovensku by chceli vzniknúť ďalšie politické strany

Na Slovensku je zaregistrovaných vyše 150 politických strán a hnutí. Od januára sú účinné nové pravidlá pre politické strany, ministerstvo vnútra na ne upozorňuje na svojej webstránke.

Bratislava 24. februára (TASR) - Na Slovensku by chceli vzniknúť viaceré nové politické strany. Ide o subjekty Alternatíva pre Slovensko, Rómska strana, Nie sme ovce, Strana Šariš, Naše voľby a Slovenská iniciatíva menšín. Ministerstvu vnútra oznámili, že začali zbierať podpisy. Na registráciu ich potrebujú aspoň 10.000.



Alternatívu pre Slovensko zakladá Anton Železník z Trnavy, Rómsku stranu Mihokovci z Bratislavy, splnomocnencom prípravného výboru je Milan Mihok. Subjekt Nie sme ovce zakladá Daniela Bačíková z Bratislavy, Stranu Šariš Rudolf Jozef Mario Bosak z Okrúhleho. Splnomocnencom prípravného výboru pre stranu Naše voľby je Miroslav Petre z Trnavy a pri Slovenskej iniciatíve menšín je to Ivan Hriczko z Košíc.



Na Slovensku je zaregistrovaných vyše 150 politických strán a hnutí. Od januára sú účinné nové pravidlá pre politické strany, ministerstvo vnútra na ne upozorňuje na svojej webstránke.



Zákon okrem iného určil stranám limity na počet členov, má zabrániť kupovaniu strán a upravuje nakladanie s finančnými darmi. Novinkou je aj to, že názov politickej strany alebo jej skratka nesmú obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo členom prípravného výboru strany.